Estos trajes de baño te quitan unas cuantas libras de encima instantáneamente El estilo y el material de estos bañadores los hace perfectos para las chicas con más curvas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todavía faltan varias semanas para empezar a disfrutar de las maravillas que nos trae el verano, pero por suerte ya estamos en primavera y eso significa que además de tener buenas temperaturas y flores por doquier, también llegan los días de vacaciones para los chicos y con ellos, la oportunidad de irnos de vacaciones a alguna playa paradisíaca. Y claro, también los que necesitan un descanso del trabajo y la monotonía, aprovechan este tiempo para tomar esas merecidas vacaciones. Son varias las cosas que no podemos olvidar cuando nos vamos a la playa, siendo una de las más importantes, el protector solar. Claro está, también necesitamos vestidos maxis, sandalias, sombreros y unos cuantos accesorios más. Eso sí, no podemos negar que lo que más nos entusiasma es elegir los trajes de baño perfectos y que favorezcan nuestra figura, algo que a veces no es una tarea fácil. Por suerte, existen estilos que ya sabemos que quedan mejor, como los de una pieza. También hay varias marcas que se especializan en hacer bañadores que hacen una mejor figura y que hasta te quitan unas cuantas libras de encima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Traje de baños para mujeres con curvas Credit: Cortesía By the Sea Multi-Strap Cross-Back One Piece, de La Blanca. $130. lablanca.com Traje de baños para mujeres con curvas Credit: Cortesía Solid Oceanus One Piece Swimsuit, de Miraclesuit. $180. miraclesuit.com Traje de baños para mujeres con curvas Credit: Cortesía Crisscross One-Piece Swimsuit, de Venus. $79. venus.com Traje de baños para mujeres con curvas Credit: Cortesía Must Haves Scapes One Piece Swimsuit, de Miraclesuit. $172. miraclesuit.com Traje de baños para mujeres con curvas Credit: Cortesía Cap Sleeve Cut Out One Piece Swimsuit, de Swimsuit for All. $56. swimsuitforall.com Échale un vistazo a los estilos que encontramos y elige tus favoritos. Recuerda que, aunque no te vayas de vacaciones pronto, es bueno tener unos cuantos trajes de baño guardados para cuando te toque tomar esas vacaciones soñadas. Nosotras los queremos todos

