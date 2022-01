Sarah Jessica Parker recicla el vestido más costoso de Sex and the City En el último episodio de And Just Like That… Carrie Bradshaw recuerda el traje fabuloso Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya hemos visto ocho capítulos de And Just Like That (HBO Max) con Sarah Jessica Parker en el icónico papel de Carrie Bradshaw. Y como en la serie original, Sex and the City, el vestuario de la actriz ha dado mucho de que hablar. En este último episodio, Carrie trata de organizar su inmensa colección de ropa de diseñador y le muestra a su amiga, Seema, un traje gris divino lleno de volumen. "Es de Versace", Carrie explica. "Solo lo he usado dos veces. Una vez en París. Y una vez aquí, sólo por diversión. Me senté en esa ventana y comí una bolsa entera de palomitas". Las fans de la serie original reconocerán el vestido como el que lució en Paris en el gran final de la serie original. De acuerdo a PEOPLE, la prenda fue la pieza más costosa de la serie original, valorada en $80,000. La diseñadora del vestuario de SATC, Patricia Fields, reveló que el vestido fue su momento de moda favorito del show. "Ese vestido es enorme", le contó a Entertainment Weekly. "Puse ese vestido sobre la cama y lo cubrió completamente. Fue un momento perfecto como de princesa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y qué planes tiene Carrie para el vestido? En la misma escena, Carrie indica que lo heredará la hija de su gran amiga, Charlotte, por haberla ayudado a catalogar las piezas únicas de su closet.

