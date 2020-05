Tory Burch tiene en descuento algunos de sus bolsos más cool y fabulosos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que a las mujeres les encantan las carteras y no es para menos. Un buen bolso nos puede ayudar a resaltar cualquier atuendo y hasta nos da un aire de sofisticación cuando no le ponemos mucho esfuerzo a la ropa que llevamos. Por eso es importante tener algunas carteras de buena calidad y sobretodo que te sirvan para diferentes ocasiones. Por ejemplo, para viajar, asistir a una gala o para ir al trabajo. Y por supuesto las amantes de las carteras cuentan muchas más opciones. Por eso, es importante tomar ventaja de descuentos como los que en este momento tiene Tory Burch. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Resulta que en este momento la marca tiene rebajas increíbles en algunos de sus diseños más populares y también en los más fabulosos. Así que nosotras estamos aquí listas para darle riendas sueltas a nuestros instintos, y por supuesto ayudarte a ti con los tuyos. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía En Toryburch.com puedes encontrar bolsos hasta con un 40% de descuento por lo que puedes encontrar un bolso supercool y cómodo por hasta por $139. La verdad es que esta es la oportunidad perfecta para comprarte tu bolso de verano o por qué no, para darte un gusto después de haber estado confinada en casa por tanto tiempo. Solo por eso todos merecemos un buen presente. Y si tomas en cuenta los increíbles precios, hasta podrías comprarte varios bolsos para que los estrenes cuando todo vuelva a la normalidad. Que esperamos que sea pronto. Como todos los especiales, este también solo estará vigente por unos días, así es que apúrate a comprar las piezas que más te gusten en Toryburch.com. No hay nada mejor que comprarse algo para subir el ánimo.

