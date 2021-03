Encontramos las sandalias más fabulosas de Tory Burch y todas están en rebaja Lo mejor de todo es que mientras más compras, más ahorras. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La tan esperada primavera ya está aquí y eso significa que llegó la hora de usar ropa mucho más ligera, con estampados llamativos, colores vibrantes y ¿por qué no? ropa mucho más sexy. Y es que las temperaturas de la época nos obligan a vestir con menos capas de ropa y con piezas cómodas y coquetas, que nos hagan sentir más frescas. Por eso, es hora de salir a comprar vestidos maxi, faldas plisadas, blusas con mangas abullonadas, zapatos de punta, y aunque no lo creas sandalias también. Y es que, las sandalias te van a acompañar durante toda esta temporada y por supuesto durante todo el verano, y no olvidemos que son perfectas para las vacaciones. Si bien los tiempos no están para gastar dinero de más, hay cosas que sí se necesitan como las sandalias. Por suerte una de las marcas favoritas de muchas tiene un increíble especial en muchos de sus cómodos y coquetos modelos. Lo cierto es que, en este momento, la marca tiene un excelente descuento en muchas de sus piezas de ropa, bolsos y zapatos. Ya mucha mercancía tiene un increíble descuento, pero también hay una opción para ahorrar aún más. Para poder obtener el 25% de descuento, debes comprar un total de $200, algo que es bastante fácil porque todo está de infarto. Además, si gastas $500 puedes obtener un 30% de descuento. Así es que, si se te antojan varias cosas, puedes comprarlas y no te vas a sentir tan culpable porque en realidad estás ahorrando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN sandalias Tory Burch, descuento Image zoom Credit: Cortesía Miller Sandal, Printed Patent Leather, de Tory Burch. $129. toryburch.com sandalias Tory Burch, descuento Image zoom Credit: Cortesía Jessa Block Heel Sandal, de Tory Burch. $169. toryburch.com sandalias Tory Burch, descuento Image zoom Credit: Cortesía Emmy Sandal, de Tory Burch. $139. toryburch.com sandalias Tory Burch, descuento Image zoom Credit: Cortesía Selby Metallic Wedge Espadrille Sandal, de Tory Burch. $119. toryburch.com sandalias Tory Burch, descuento Image zoom Credit: Cortesía Patos Disk Sandal, de Tory Burch. $99. toryburch.com En este momento muchas están en busca de sandalias, así es que aquí te dejamos las que más nos gustan. En realidad, quisiéramos comprar de todo, pero no queremos exagerar. ¡Happy shopping!

Share options

Close Login

View image Encontramos las sandalias más fabulosas de Tory Burch y todas están en rebaja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.