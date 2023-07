Los Top 5 tratamientos no invasivos de los famosos El Dr. Campos nos revela cuales son los arreglos estéticos que aman las estrellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las estrellas de Hollywood siempre han sido un referente de belleza para todo el mundo. A muchos de nosotros nos encanta seguir a los famosos en las redes para conocer un poco más su extravagante estilo de vida y sus secretos de belleza, pero ¿sabías que en la mayoría de los casos los famosos se mantienen con tratamientos no invasivos y que tú también puedes acceder a ellos? El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos explica cuales son los Top 5 tratamientos de las celebridades. belleza, botox Credit: Getty Images ¿QUÉ SON LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS NO INVASIVOS? Los procedimientos estéticos NO invasivos o mínimamente invasivos, han experimentado un fuerte incremento durante los últimos años, tanto en mujeres como hombres alrededor del mundo. La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, afirmó que el crecimiento llegó a casi un 200% desde el año 2000. Cuando hablamos de tratamientos estéticos no invasivos, hacemos referencia a todos aquellos en que no es necesario hacer cortes ni tampoco incisiones para conseguir los resultados deseados. Y por lo tanto, tampoco se necesita un quirófano, anestesia general y largos periodos de recuperación. En consecuencia, tanto el rostro como otras zonas del cuerpo, pueden experimentar cambios estéticos, pero sin necesidad de someterse a una cirugía. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que las estrellas de Hollywood parecen estar recibiendo y cómo puedes lograr los mismos resultados? TOXINA BOTULÍNICA Se trata de una neurotoxina que paraliza el músculo implicado en el movimiento facial. Sin embargo, un exceso de esta toxina puede dar la ilusión de no tener ninguna emoción debido a la falta de movimiento en su cara. En el pasado, el uso de esta toxina estaba relacionado con la pérdida de las expresiones faciales características. Este escenario es un poco diferente hoy en día, ya que con la tecnología moderna y los productos de alta calidad se pueden lograr resultados buenos y naturales cuando se realiza con profesionales. Los cantantes Joe Jonas y Christina Aguilera son algunos que han admitido que lo usan, incluso han sido imagen oficial de marcas de este excelente producto estético. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN RELLENOS DÉRMICOS Algunos de los beneficios de los rellenos dérmicos son su capacidad de atraer agua y promover la hidratación, además de dejar un efecto de relleno y aumento. Pueden ser tratados para suavizar las líneas finas y las arrugas. Si hay una celebridad que nos viene a la mente cuando pensamos en rellenos de ácido hialurónico es, sin duda, Kylie Jenner. La celebridad número uno en rellenos labiales reveló hace unos años, haberse sometido a varias inyecciones de rellenos labiales ya que sus labios finos eran una gran inseguridad para ella al crecer. LIFTING CON HILOS Este tratamiento de tensado cutáneo se basa en la implantación de varios micro hilos en forma de red, la cual actúa como soporte de los tejidos provocando un efecto reafirmante instantáneo y favoreciendo la producción natural de colágeno. Un tratamiento al que se habrían sometido Eva Mendes, Kim Kardashian, Kendall Jenner o Gwyneth Paltrow, entre otras. LASER PEEL CON CARBÓN ACTIVO Consiste en la aplicación de una crema de carbón en la piel por cerca de 10-15 minutos. El carbón es absorbido por la capa superficial de la piel. Cuando el láser se pasa por primera vez sobre la piel, el carbón absorbe un poco de calor. Los próximos pasos causan vaporización del carbón, con la eliminación de una fina capa superficial de piel. Es seguro, efectivo y aplicable a la mayoría de los tipos de piel. Excelente opción para obtener un rápido refrescamiento de la piel. Celebridades como Angelina Jolie y Kim Kardashian han dicho que les encantan los resultados que obtienen como este facial, también conocido como Hollywood Laser Peel. PEELING QUÍMICO El peeling químico es un tratamiento muy popular entre las celebridades de Hollywood, como Eva Longoria, que se declara su mayor fan. Este tratamiento se utiliza para renovar las capas más superficiales de la piel y para corregir manchas, arrugas y marcas. El tiempo de aplicación no supera los 30 minutos y no tiene efectos secundarios. Los resultados son muy notables, dejando una piel más suave y tersa. UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… Existen muchos más procedimientos utilizados por las celebridades. Desde el Syndeo Hydrafacial del cual Jennifer López es su principal exponente hasta las terapias LED o la Criolipolisis. Y aunque no siempre los famosos admiten haber tenido ayuda de los mismos para mantenerse, lo cierto es que los procedimientos cosméticos ya no son tabú y la gente se siente más segura al hablar de ellos. Tener acceso a esta información te permite hacer una investigación adecuada cuando se trata de obtener cualquier tipo de tratamiento.

