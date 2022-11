Este tónico ayuda a desaparecer las manchas y deja tu piel más radiante que nunca Además de combatir las manchas, deja la piel más suave y radiante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una buena rutina de belleza es muy importante para todas las mujeres, en especial para las latinas. Desde pequeñas nos han enseñado que la belleza es importante y que tenemos que cuidarnos de pies a cabeza. Es muy importante usar los productos adecuados y que estos tengan los ingredientes adecuados para tratar los problemas que podamos tener en nuestro cutis. Problemas como la sequedad, las manchas y las arrugas, son los más populares entre las mujeres y por suerte hay muchos productos que pueden mejorarlos o desaparecerlos. No es un secreto que las manchas son más propensas a aparecer en las chicas con pieles morenas y esa es una batalla que muchas todavía siguen librando. Entre esos productos que realmente ayudan a mejorar este problema está el Radiance + Vitamin C Glow Toner, de No7, un producto con precio asequible que puede hacer maravillas por tu piel. Está compuesto con un 2% de complejo de vitamina C, que además de ayudar a desaparecer las manchas, ayuda a que el rostro luzca radiante y con un glow increíble. Además contiene extracto de corteza de sauce que ayuda a sanar la piel y a renovarla, al igual que Aloe. Este increíble tónico exfolia la piel, mejora su textura, la energiza y la regenera. Aunque regenera la piel, también lo pueden usar las chicas con pieles sensibles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN tonico vitamina C Credit: Cortesía El Radiance + Vitamin C Glow Toner, de No7 cuesta $14.99 y lo puedes encontrar en target.com

