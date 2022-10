Toni Costa confiesa que se inyecta botox con el doctor Campos: "Hay hombres que tiene miedo [de decirlo]" Toni Costa comparte en exclusiva su experiencia al ponerse botox por primera vez en el consultorio del doctor Daniel Campos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien no tiene reparos en mostrarse tal cuál es, ese es Toni Costa. El bailarín confesó en exclusiva a People en español que se inyecta botox. "Hay hombres que tienen miedo [de decirlo]", dijo el español. "Solo [piensan] que las mujeres se lo hacen". Costa comprobó que no es así. El cómplice que hizo que el bailarín se deshiciera de esas arrugas y líneas de expresión fue el doctor Daniel Campos, quien mostró paso a paso el procedimiento estético que tiene duración de tan solo tres minutos. "Antes de entrar a La casa de los famosos no estabas tan arrugado", bromeó Campos sobre el rostro de Costa. "Le vamos a poner [a Toni] una sustancia que a mí me gusta porque es nueva y muy pura y nos hace ver naturales sin necesidad de vernos arrugados". De hecho, el especialista dejó claro que él luce radiante a sus 50 años gracias a que sigue este tratamiento. "[Esto] va a suavizar las líneas [de expresión] que tiene [Toni]", explicó. "[Este tratamiento] se hace cada cuatro o cinco meses". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la grabación, el galeno cubano dejó claro que la técnica usada entre hombres y mujeres es totalmente distinta. "Yo vengo con el doctor Campos para que me arregle un poquito los años, que ya llego a los 40", dijo la expareja de Adamari López. "La casa de los famosos me sacó lo bueno y lo malo también". Malo o no, lo cierto es que el papá de Alïa luce más guapo que nunca.

