Toni Costa y su hija Alaïa pasan un día en salón de belleza ¡Y la niña sorprende con su cambio de look! El bailarín español Toni Costa pasó un día con su hija Alaïa en un salón de belleza y consintió a su princesa con un radiante cambio de look. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa pasó un día con su hija Alaïa en un salón de belleza. El bailarín español consintió a su princesa con una sesión de peinado y maquillaje, y mostró el resultado de su cambio de look en Instagram. "Mi princesa bella, papi te ama tanto, que afortunado soy de ser tu papá", expresó en sus redes sociales. "Esto fue el día que nos preparamos para hacernos las fotos del Día del padre. ¡Más bella no se puede!", escribió el orgulloso papá. La niña de ocho años luce radiante con un maquillaje en tonos plateados y una larga cola con el cabello ondulado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa Alaïa Credit: Toni Costa/ Instagram En julio, Alaïa pasó unos días en España con Toni y su familia paterna. "Hoy pasamos por Elite, la antigua academia de baile de mi familia donde yo estuve aproximadamente 20 años bailando, aprendiendo mucho, dando clases, montando muchas coreografías y viendo pasar a miles de alumnos, donde me llevo cientos de experiencias, alegrías, tristezas, aprendizaje, amigos y mucho baile", escribió en Instagram el bailarín y coreógrafo. Alaïa también disfrutó unos días con su madre Adamari López en Portugal y París, gozando al máximo el verano.

