¡Increíble el cambio! Toni Costa comparte su transformación tras duro programa de entrenamiento El bailarín español se está sometiendo a un severo programa de entrenamiento para subir la masa muscular y los resultados ya saltan a la vista. ¡Mira qué brazos! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como buen bailarín, Toni Costa tiene un cuerpo tonificado, fibrado y muy estilizado. Sin embargo, el español quiso darle un cambio a su físico y se puso en manos de un entrenador para aumentar su masa muscular y aumentar el volumen. En el día 5, el reto son cuatro semanas, el resultado es ya muy notable. En su último video en su cuenta de Facebook nos mostraba cómo había sido la más reciente sesión y tanto sus brazos como su torso ya han sufrido una gran transformación para bien. El 'culpable' de este cambio es Yasmani Amed Rodríguez, el encargado de hacerle sufrir con esta tabla de ejercicios que han puesto a disposición de sus seguidores en las redes. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Adamari López también se ha sumado al reto pero con un objetivo diferente, el de perder peso. La conductora nos mostraba igualmente algunas de sus sesiones sudando la gota gorda por el gran esfuerzo que requiere. Aunque el profesor de baile siempre ha estado físicamente en perfectas condiciones el cambio es muy notorio. Antes estaba más fino y tonificado y ahora comienza a verse más fuerte y voluminoso. ¡Y eso que acaba de empezar! Quedan cuatro semanas más de este programa con el que la pareja pretende transformar sus vidas y sus cuerpos, siempre con la supervisión de un profesional y acompañado de unos hábitos alimenticios adecuados. Una gran iniciativa para no dejarnos llevar por la pereza y la desidia tan tentadora durante la cuarentena al pasar tantos días en casa. Entre estas sesiones y sus clases de Zumba, ¡ya no hay excusa para no estar en forma!

