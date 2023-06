¡Toni Costa y Alaïa comparten su cambio de look para el Día del Padre! Padre e hija se prepararon para una sesión de fotos inolvidable y mostraron el antes y el después del proceso. ¡Mira el resultado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni y Alaïa Toni Costa y Alaïa se ponen guapos para el Día del Padre | Credit: IG/Toni Costa Se acerca el Día del Padre y, aunque Toni Costa y Alaïa celebran su amor y unión constantemente, quieren hacer de esta jornada una especial, igual que lo es su bonita relación. Padre e hija acudieron al estilista para hacerse un cambio de imagen y mostraron un adelanto de lo que será la gran transformación. El bailarín español compartió el antes y el después en sus redes sociales y sorprendieron con su look de príncipe y princesa que derritió a los seguidores por los altos niveles de ternura. Fue un aperitivo de lo que se viene este domingo, día en el que Toni mostrará la sesión de fotos y los detalles de su transformación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El profesor de baile le dedicaba en estos días unas preciosas palabras a su hija en una de sus publicaciones de Instagram. Una auténtica declaración de amor que se suma a las muchas que siempre le hace. "Te amo mi princesa, tu amor es algo indescriptible, no se puede explicar, sólo se puede sentir, papi te ama mucho", le expresó. Un sentimiento que se celebrará a lo grande en su día. ¡Muchísimas felicidades.

