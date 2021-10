Tommy Hilfiger recibirá uno de los premios más importantes del mundo de la moda El diseñador americano será reconocido en la gala de los Fashion Awards, a celebrarse en Londres este próximo mes de noviembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal y como en la música y el cine existen importantes galardones y reconocimientos, de la misma manera hay importantes premios en el mundo de la moda. Uno de esos reconocimientos que reciben los diseñadores es el Outstanding Achievement Award, reservado para los artistas de la moda que han creado un legado y que además han hecho un impacto en la sociedad a través de su marca. Este año, durante la gala de los Fashion Awards, que se llevará a cabo en el Royal Albert Hall, en Londres este próximo mes de noviembre, quien recibirá este premio será el diseñador Tommy Hilfiger. El artista, será reconocido con este importante premio no solo por su importante contribución a la moda, sino también por haber hecho de su marca, una inclusiva y que celebra la individualidad. "[Su marca] une la moda y la cultura popular, y su esfuerzo de cambiar el mundo, en combinación con su tenacidad, colaboraciones y su instinto, es lo que realmente lo hace único", dijo en un comunicado Caroline Rush, directora ejecutiva del Consejo Británico de Moda. "Estamos ansiosos de celebrar con él en Londres en Noviembre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente el diseñador americano también fue incluido en la lista de los hombres del año de la edición británica de la revista GQ. "Qué gran honor", escribió el Hilfiger junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram. Sin duda alguna, este ha sido un año increíble para el talentoso diseñador. ¡Felicidades, Tommy!

