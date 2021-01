Close

Toma de posesión de Joe Biden: 10 productos para calmar los nervios Por Yarely Aguilar Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Getty Images La toma de posesión de Joe Biden como el presidente de Estados Unidos que tendrá lugar mañana tiene a todos con los pelos de punta. Tras el asalto en el Capitolio por los simpatizantes del presidente Trump, muchos tienen muy claro que mañana será un día sin precedentes. Por eso, nos dimos a la tarea de buscar algunos productos que te ayudarán a relajarte y a mantener la calma antes de la ceremonia que marcará historia. ¡A mimarte! Empezar galería Adios ojeras Credit: Cortesía ¿Tuviste una noche larga? Estos geles para los ojos que contienen ácido hialurónico y cafeína iluminarán inmediatamente tu mirada. Eye Snatched, de Pop Beauty. $10. popbeauty.com 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Viaje a las montañas Credit: Cortesía Olvídate de todo y transpórtate a las montañas de Wuyi, China con esta vela hecha a mano con notas almizcladas y ahumadas. Un aroma perfecto para un día de relajación. Oolang Wuyi Candle 180g, de Atelier Cologne. $59. ateliercologne.com 2 de 10 Applications Ver Todo Piel de diosa Image zoom Credit: Cortesía Esta crema bronceadora de noche con ingredientes como extracto de papaya y crema de karité te dejarán un glow envidiable. Overnight Facial Glow, de Elaluz. $29. elaluz.com 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Aromas naturales Image zoom Credit: Cortesía Este difusor contiene aromas naturales cómo peppermint halo para calmar tus nervios y ansiedad. ¡Ponlo a prueba! Wellness 101, de Saje. $70. saje.com 4 de 10 Applications Ver Todo Tratamiento estrella Image zoom Credit: Cortesía Este tratamiento restaurador con Vitamina E y flor de cártamo, libre de crueldad animal te ayuda a romper el hábito de morderte las uñas rápidamente. RESIST Nail Bite Inhibitor + Restorative Treatment, de Dermelect. $15. dermelect.com 5 de 10 Applications Ver Todo Remedio con CBD Image zoom Credit: Cortesía Calma tu día con estas gotas de CBD que se pueden tomar con cualquier tipo de comidas. ¿Lo mejor de todo? Este aceite esta hecho de plantas de cáñamo cultivadas de forma sostenible sin pesticidas. Hemp CBD Oil-Natural, de Forest Remedies. $35. forestremedies.com 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Secretos de Jlo Image zoom Credit: Cortesía Obtén el mismo glow de la Diva del Bronx durante estos días estresantes con su nueva mascarilla diseñada por la propia cantante para brindar una hidratación profunda y brillo luminoso. That Limitless Glow de Jlo Beauty. $48. jlobeauty.com 7 de 10 Applications Ver Todo Herramienta infalible Image zoom Credit: Cortesía Un rodillo de doble punta de cuarzo rosa para ayudar a suavizar, desinflamar y aplicar tus productos para el cuidado favoritos. Rose Quartz Roller, de Beautybio. $60. Beautybio.com 8 de 10 Applications Ver Todo Lindos sueños Image zoom Credit: Cortesía Nada como un antifaz para dormir estampado con tu signo zodiacal y relleno de seda para despertar con la mejor energía posible. Libra Zodiac Sleep Mask, de Slip. $50. slip.com 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Suero potente Image zoom Credit: Cortesía Revive tu piel con este suero que ha sido reforzado con 3 tipos de ácido hialurónico (HA3) y péptidos para hidratar y fortalecer tu piel. Te dejará una piel tersa y más saludable. ¡Lo amarás! Thirst Tras Juice HA3 Peptide Serum, de Huda Beauty. $53. hudabeauty.com 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Toma de posesión de Joe Biden: 10 productos para calmar los nervios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.