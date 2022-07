Todos los vestidos de novia que ha usado Jennifer López Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Todos los vestidos de novia Jennifer López Credit: Reuters/The Grosby Group; Instagram/Chris Appleton En la pantalla grande y en la vida real, la diva del Bronx siempre nos maravilla con sus trajes de ensueño. Empezar galería Ojani Noa Jennifer López, vestidos de novia Credit: The Grosby Group En su primera boda en 1997, la joven cantante maravilló con un traje moderno y flores en su cabello. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cris Judd Jennifer López, vestidos de novia Credit: Reuters/The Grosby Group Vistiendo un traje de encaje creado por Valentino, JLo celebró su segunda boda en el 2001. 2 de 9 Ver Todo Marc Anthony Jennifer López, vestidos de novia Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Aunque la boda entre los dos puertorriqueños fue muy secreta, sabemos que la diva del Bronx lució un diseño de Vera Wang en un tono marfil. 3 de 9 Ver Todo Anuncio The Wedding Planner Jennifer López, vestidos de novia Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Y por supuesto, ¿quién puede olvidar sus películas románticas? Como la planificadora de boda Mary, vistió un traje de seda minimalista y un velo corto. 4 de 9 Ver Todo Enough Jennifer López, vestidos de novia Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Con su velo largo y vestido strapless que resaltó su figura, JLo quedó radiante en esta película del 2002. 5 de 9 Ver Todo El Cantante Jennifer López, vestidos de novia Credit: Sebastian Marquez Velez/ The Grosby Group Para contar la historia del salsero, la pareja recreó la boda entre Héctor y Puchi, donde vimos a la estrella luciendo un traje en un estilo muy diferente a los que lució en sus bodas reales. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marry Me Jennifer López, vestidos de novia Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Creado por Zuhair Murad, este fue uno de los vestidos más espectaculares que ha lucido en la pantalla grande. 7 de 9 Ver Todo Ben Affleck ¡Por fin llegó el momento! La pareja celebró su amor en Las Vegas y Jennifer eligió un traje elegante y clásico de falda amplia. 8 de 9 Ver Todo Segunda propuesta Jennifer López detalles vestido novia Credit: Cortesía Zuhair Murad En la misma noche, la cantante se cambió a un fabuloso vestido creado por Zuhair Murad, el mismo diseñador de su traje de Marry Me. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

