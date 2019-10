Todos los looks de las famosas en el Festival de People en Español 2019 en Nueva York By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next No te pierdas los estilismos que han elegido tus celebridades favoritas para celebrar con nosotros en la Gran Manzana. Empezar galería Carmen Villalobos Image zoom Gonzalo Marroquin/Getty Images for Festival People en Español La colombiana no pierde la oportunidad de promocionar la moda colombiana, con top y pantalón de a diseñadora Joanna Rubiano y aretes en colores a juego de Ana Carolina Valencia. Advertisement Advertisement Francisca Lachapel Image zoom La dominicana sofisticada y moderna con un minivestido de lunares con mangas abullanadas y el maquillaje a juego en tonos burdeos. ¡Hasta la manicura! Damaris Diaz Image zoom Gonzalo Marroquin/Getty Images for Festival People en Español La presentadora eligió un look con mucho sabor latino con chaqueta peplum con volante, hombreras y estampado floral. Advertisement Ana Patricia Gámez Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español En modo business con un traje rosa y un sueter de cuello alto marrón durante uno de los paneles celebrados hoy en el Festival de People en Español. Jenny Allende Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español La cantante de Shambayah en modo ultra sexy con jumpsuit nude cubierto en brillantes. Ivy Queen Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español Optó por un minivestido tipo blazer que se lleva muchísimo esta temporada y poniéndole el toque picante dejando ver el bra en rosa chicle. Advertisement Advertisement Advertisement Ivy Queen Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español Fiel a su estilo, con mucho bling bling de la cabeza a los zapatos con tobilleras de tachuelas. Katiria Soto Image zoom Gonzalo Marroquin/Getty Images for Festival People en Español La presentadora del noticiero de Univision no quiso faltar al evento marcando tipazo con mucha elegancia con este vestido de escote asimétrico. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

