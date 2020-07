No vas a creer cuánto cuesta el espectacular anillo de compromiso de Demi Lovato El anillo fue hecho por uno de los joyeras más respetados entre las celebridades Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya todos saben, hace unos días Demi Lovato anunció en las redes sociales su compromiso con el actor Max Ehrich, con quien llevaba pocos meses de noviazgo, pero desde el inicio formó una conexión muy especial. Pues esa conexión ahora se convirtió en un compromiso que esperamos pronto llegue al matrimonio. Pero, antes de hablar de cómo y dónde podría ser la boda de los tortolitos, tenemos que mencionar la belleza y extravagancia del anillo de compromiso que Ehrich le regaló a Lovato el que supuestamente pudo haber costado entre $2.5 y $5 millones. ¡Wow! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente la dijo al portal de TMZ que el diamante es un corte esmeralda que fue colocado en una base de platino. Además de que tiene pequeños diamantes en forma trapezoidal en los laterales, su precio sube porque fue hecho Peter Marco, uno de los joyeros de celebridades más respetados en Hollywood. "Supe que te amaba desde el momento en que te vi. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero por suerte tú lo sentiste también. Nunca en mi vida he sentido un amor tan incondicional (además de mis padres) con mis bajadas y todo", escribió la cantante en una tierna publicación que hizo en su cuenta de Instagram justo después de haber recibido el anillo. “Nunca me presionaste para ser otra persona, más que yo misma. Me haces querer ser la mejor versión de mí. Es un honor aceptar tu mano hacia el matrimonio. Te amo por siempre mi compañero. Esto va por nuestro futuro”. Image zoom Instagram/ Max Ehrich Image zoom Instagram/Demi Lovato Según dichas fuentes el diamante podría tener hasta 20 quilates. La verdad es que el anillo está espectacular y podríamos decir que es uno de los más lindos que hemos visto entre los famosos. Ahora solo nos queda esperar por los detalles de la boda, si será con muchos o pocos invitados o si decidirán hacerla este año. El tiempo dirá. ¡Felicidades chicos!

Close Share options

Close View image No vas a creer cuánto cuesta el espectacular anillo de compromiso de Demi Lovato

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.