Todos los detalles y productos del maquillaje de boda de Carmen Villalobos Calabaza, y granada, dos ingredientes estrella del otoño que tienen muchos beneficios para tu piel. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace poco más de una semana Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se daban el sí quiero en una boda por todo lo alto que se celebró en Cartagena de Indias y nuestra colaboradora experta en moda y belleza, Kika Rocha, tuvo la oportunidad de entrevistar a Norma Jane, la maquilladora de la actriz colombiana que estuvo a cargo de su look de belleza ese día. La experta ha compartido que el primer producto que utiliza es el agua de Bioderma para limpiar bien el rostro, especialmente esas zonas que se resisten más a una limpieza a fondo como las pestañas. Después, aplica un tónico de Thayers a base de whithazel. "Nos ayuda a sellar los poros y que la piel se vea perfecta", dice. "Mi arma secreta es un gel de Bioderm que da mucha agua a la piel, no da sensación grasa, ayuda a que el maquillaje se adhiera y le da luminosidad a la piel". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Un truco de pro? Como muchos beauty adictos, utiliza siempre el spray para sellar el maquillaje de Urban Decay. "Es waterproof y nos ayuda a que el maquillaje dure toda la noche", explica. Después de corregir las ojeras con el corrector de Nars, el color de base que lució Carmen es resultado de la mezcla de dos bases, Backstage Face and Body Foundation, de Dior, y Luminous Silk Foundation, de Giorgio Armani. Image zoom The Falsies push Up Drama Waterproof Mascara, de Maybelline. $10,49. maybelline.com Siempre utiliza rímel waterproof que aguante las lágrimas típicas de una boda sin echar a perder el maquillaje. "Me encanta Falsies Push Up Drama, de Maybelline, porque define las pestañas y las pone gruesas". Las pestañas postizas las trajo directamente de Londres y son de la marca Niki Makeup que acaban de salir al mercado "Son una a una, me encanta porque no se ven cargadas, no se ve el ojo pesado, si no expresivos y divinos". Los labios muy naturales e hidratados, con un toque de color con un lápiz de Charlotte Tilbury. Advertisement

