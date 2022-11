Todos los disfraces de Halloween de la familia Kardashian-Jenner Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Con permiso de Heidi Klum, las mujeres del clan más mediático del mundo se han convertido en las reinas de Halloween. Niños y mayores disfrutaron de un día de disfraces, decoraciones, dulces al más puro estilo Kardashian. Empezar galería Kim Kardashian Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram La empresaria presumió silueta en este traje de látex emulando al personaje de Marvel Mystique. 1 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Los hijos de Kim Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Kardashian fue criticada por vestir a sus hijos de iconos de la música en lugar de elegir disfraces más infantiles pero North, de Aaliyah, Saint de Snoop Dog, Chicago de Sade y Psalm de Eazy E se veían muy cómodos en sus papeles. 2 de 18 Ver Todo Psalm Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram No obstante, en el día de Halloween, parece que todo el clan se reunió con sus pequeños en disfraces más divertidos. El benjamín de Kim y Kanye West se vio así de simpático "conduciendo" una excavadora. 3 de 18 Ver Todo Anuncio North West y amigas Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram La primogénita de Kim volvió a recurrir a los ídolos musicales y se vistió de TLC junto a dos amigas. 4 de 18 Ver Todo Khloé Kardashian Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram La menor de las tres Kardashian se vistió de juguetón animal salvaje con un maquillaje muy coqueto, dos moñitos que hacían a su vez de orejas y ropa de estampado animal. Parece que a la empresaria de moda no le gusta mucho esta celebración y no fue tan prolija compartiendo fotos de su traje. 5 de 18 Ver Todo True Thompson Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram La hijita de Khloé se vistió de Owlette de la serie infantil PJ Masks, y posó con su hermanito vestido de tigre en brazos. Pese al adorable momento su mamá escribió: "No puedo esperar a que acabe Halloween". 6 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kris Jenner Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram La matriarca apostó por sacar su lado de superheroína con este disfraz de Wonder Woman, con el laso de la verdad incluido. 7 de 18 Ver Todo Kendall Jenner Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Además de instalar una camioneta que servía su tequila en su exclusivo vecindario, para premiar a los papás que salieron a pedir caramelos con sus hijos, la modelo posó con una versión muy sexy de Jessie, de Toy Story. De hecho fue criticada por sexualizar el personaje infantil con su revelador atuendo. 8 de 18 Ver Todo Kendall Jenner Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Los que siguen la aventuras del clan, sabrán que Kendall experimentó un momento muy extraño cortando pepino y dejó expuestas sus pobres habilidades en la cocina. Se nota que nunca ha tenido que cocinar por sí misma. La modelo quiso reírse de ese momento con su disfraz. 9 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Este año, el premio a la más polifacética en Halloween se lo lleva la más pequeña del clan. Para deleite de sus seguidores, la empresaria de belleza compartió muchísimas imágenes ataviada con distintos disfraces muy trabajados, como este de Elvira, la dama de la oscuridad. En la piel de este personaje también posó con un sensual vestido negro, igualita que la original. 10 de 18 Ver Todo Kylie Jenner Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram También la vimos encarnar a uno de los clásicos del cine de terror, la novia de Frankenstein, con escenario incluido. Eso sí, a diferencia de la original, ella lució un vestidazo de Jean Paul Gaultier. 11 de 18 Ver Todo Kylie Jenner Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram La millonaria aprovechó el día de Halloween para compartir con sus seguidores algunas de sus fantasías, como esta aventura espacial en la que la vemos ataviada como una sexy guerrera intergaláctica luchando contra los alienígenas. 12 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Incluso se transformó en un alien para su "planeta Kylie" tal y como compartió en Instagram. Un sexy extraterrestre del que mostró varias instantáneas. 13 de 18 Ver Todo Kylie Jenner Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram En la fiesta familiar la vimos con un look mucho menos guerrero. Jenner se vistió de ángel a conjunto con sus hijos Stormi y el pequeño del que aún no sabemos el nombre. Su pareja Travis Scott también asistió vestido todo de blanco. 14 de 18 Ver Todo Stormi Webster Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Simplemente adorable, la hijita de Kylie desempeñó a la perfección su papel de angelito con perlas y botitas incluidas. 15 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Stormi, Chicago y True Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Las primitas se llevan muy bien, pues son muy cercanas en edad, y disfrutaron de lo lindo en la fiesta de Halloween. 16 de 18 Ver Todo Travis Barker y Kourtney Kardashian Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Si en los días normales del calendario la pareja ya luce atuendos muy góticos e intimidatorios, imaginábamos que en Halloween lo darían todo, y así fue. El matrimonio se vistió de Chucky el muñeco diabólico y su novia Tiffany. Un disfraz perfecto hasta el más mínimo detalle. 17 de 18 Ver Todo Travis Barker y Kourtney Kardashian Halloween Kardashian Jenner 2022 Credit: Instagram Parece que la hermana mayor tuvo envidia de Kylie y, no sabemos si le tomó prestado el atuendo o es el suyo propio pero también posó como la novia de Frankenstein. Eso sí, ella sí que llevó pareja a juego. 18 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Todos los disfraces de Halloween de la familia Kardashian-Jenner

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.