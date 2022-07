¿Conoces todos los beneficios de la vitamina E para tu piel y cabello? ¡Te sorprenderá! Este nutriente tiene tantos efectos beneficiosos para nuestro organismo que desearás empezar a utilizarlo ya mismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vitamina E es un nutriente liposoluble presente en muchos alimentos y vital para nuestro organismo. En el cuerpo actúa como antioxidante, es decir que ayuda a proteger las células de los radicales libres. ¿Qué son exactamente los radicales libres? Son compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía, pero también están presentes en el ambiente por el humo del tabaco, la contaminación y la radiación solar ultravioleta. También es necesaria para estimular el sistema inmunitario y poder combatir cirros y bacterias, evita la formación de coágulos dilatando los vasos sanguíneos y las células la emplean para cumplir diferentes funciones importantes. Beneficios vitamina E Credit: Kerrick/E+ Llamada "vitamina de la juventud", son muchos los beneficios que ofrece a nuestra piel. Por ejemplo: Retrasa el envejecimiento y la aparición de arrugas, por su mencionado poder antioxidante Mejora la elasticidad y combate la flacidez Protege la piel del sol actuando como filtro de los rayos ultravioleta (aunque siempre es necesario utilizar bloqueador) Protege la piel de cambios negativos producidos por agentes externo como cambios climáticos, contaminación… Ayuda a regenerar los tejidos y tratar las cicatrices y las estrías Mantiene la hidratación y su textura oleosa la mantiene suave y sedosa si se aplica directamente Aporta luminosidad y frescura, sobre todo combinada con la vitamina C Beneficios vitamina E Credit: Lara Callahan / Refinery29 for Getty Images La vitamina E también se utiliza en algunas fórmulas para el cabello por su poder para mantenerlo nutrido, sano y protegido: Rejuvenece el cuero cabelludo Estimula su crecimiento Evita la caída del cabello Le da brillo de la raíz a las puntas sin que se vea grasoso Fortalece la fibra capilar Reduce los daños del estrés y los radicales libres en los folículos Repara los daños de la exposición al sol y la contaminación Beneficios vitamina E Credit: Sonja Pacho/ The Image Bank Con tantas virtudes seguro te estarás preguntando ¿dónde puedes obtener vitamina E? Puedes buscar en tu farmacia o perfumería, productos enriquecidos con esta vitamina, tomar suplementos dietéticos y por supuesto, llevar una dieta equilibrada con alimentos variados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beneficios vitamina E Credit: Vaaseenaa/ iStock Algunos alimentos fuente de vitamina E son: aceites vegetales como el de girasol, maíz, soja y aguacate. Frutos secos como cacahuete, avellanas, almendras y también semillas de girasol. También en hortalizas de hojas verdes como espinacas y brócoli.

