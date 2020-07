Todo los beneficios para la piel que puedes obtener del té verde Además de calmar el estrés, el té verde también sirve para desinflamar el rostro y calmar la rojez. Por Redacción Ponte Bella Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todos sabemos que los tés son ideales para el organismo, nos pueden curar diferentes malestares o hasta hacernos sentir con mejor de ánimo. Por siglos personas de diferentes países han usado diferentes tipos de tés para curar malestares, mejorar síntomas de enfermedades y hasta para cuidar la piel. Uno de los más buscados por sus infinitas propiedades de belleza, es el té verde, que además de ayudarte a combatir el estrés y hasta la obesidad, está repleto de antioxidantes que pueden hacer maravillas por tu rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una nueva entrega de Los especiales con Kika, la experta en belleza tiene como invitada a su amiga Natalie Lin, originaria de Taiwán y quien desde su hogar comparte algunos consejos acerca del té verde y de cómo este se puede convertir en tu mejor aliado de belleza. Según sus consejos puedes usar cualquier té, incluso el de Lipton clásico, pero su favorito es el té verde de jazmín. La manera en que ella lo usa es la siguiente. Lin prepara el té y lo deja reposar para que se concentre mejor. Luego agarra un algodón y lo remoja en el té para luego pasarlo por el rostro. Esto sirve para calmar la piel cuando está roja o irritada. También ayuda a cerrar los poros y hasta lo puedes aplicar antes de ponerte maquillaje. Image zoom Con el té restante puedes hacer cubitos de hielo para luego usarlos para bajar la inflamación del rostro, en especial en el área de los ojos. Lin tiene otras recetas y más consejos de belleza, así que no te pierdas el video al inicio del artículo. Sus tips están imperdibles.

