Todo lo que debes saber para que te deshagas de la celulitis de una vez por todas Varios de los tratamientos dan resultados excelentes Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La celulitis es un mal aqueja a muchas mujeres. Algunas no les prestan mucha atención, mientras que otras se pasan el tiempo buscando remedios caseros o tratamientos profesionales que las ayuden a por lo menos disimular la llamada piel de naranja. Lo cierto es que una buena alimentación y una rutina de ejercicios ayudan considerablemente a mejorar esta condición. Por suerte, también existen productos con ingredientes como el café, al igual que procedimientos con aparatos que se llevan a cabo en un consultorio o spa con los que puedes obtener muy buenos resultados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Invitamos al doctor Daniel Campos DNP, especialista en estética y antienvejecimiento para que nos hablara de las opciones más comunes y efectivas para que de una vez por todas te deshagas de ese horrible mal. “Comencemos con los tratamientos que dan mejores resultados. El tratamiento llamado Cellfina es definitivamente el ganador en esta categoría de tratamientos médicos”, explica el doctor. “Este procedimiento médico implica el insertar una hojilla de corte muy fina justo debajo de la piel en combinación con succión, para así cortar con extrema precisión las bandas tensoras debajo de la piel, que son las que hacen ver las celulitis”. Según explica Campos, la celulitis también se puede tratar con láser, algo que al igual que Cellfina, da excelentes resultados. Así como esos dos tratamientos, existen otros más que también ayudan muchísimo a mejorar o desaparecer casi por completo la celulitis. Algunos pueden dar molestias o causar moretones, o incluso no ser para ti. El experto también habla acerca de las cremas que podrían ayudar con este problema. Para que te enteres de todo lo que tiene que decir el experto, no te pierdas el video al inicio de este artículo.

Close Share options

Close View image Todo lo que debes saber para que te deshagas de la celulitis de una vez por todas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.