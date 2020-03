Todo lo que debes saber antes de someterte a un aumento de glúteos Ante de aumentarte lo glúteos debes tomar en cuenta estas recomendaciones By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con los tantos avances en cuanto a cirugías estéticas se refiere, ya son muchos los arreglos que tanto mujeres como hombres le pueden hacer a su cuerpo. Atrás quedaron los tiempos cuando apenas podías cambiarte el tamaño de los senos o sacarse la grasa no deseada. Ahora puedes operarte casi todo el cuerpo y hasta marcarte el abdomen sin necesidad de hacer ni un solo abdominal. ¡Qué maravilla! Pero sin duda, uno de los procedimientos que ha adquirido mayor auge en los últimos años es el implante o relleno de glúteos y eso se lo debemos a las hermanas Kardashian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, este procedimiento es un poco más complejo de lo que parece. Y es que contrario a lo que muchos piensan, es igual de riesgoso que una operación más completa e incluso si no te pones en las manos de un doctor certificado, podría causarte la muerte. Por eso hablamos con el cirujano colombiano Humberto Uribe Murelli, quien nos habló acerca de las mejores prácticas a la hora de hacer este tipo de procedimiento y de lo que nunca se debe hacer en cuanto a glúteos se refiere. “Para aumentar y moldear los glúteos se pueden usar dos cosas, grasa de la paciente que extraemos por medio de lipoescultura e implantes de glúteos, o la combinación de grasa con implantes”, explica el doctor, quien asevera que hay que tener mucho cuidado en lo que se ponen en esa área. No te pierdas el video al principio al inicio del artículo para que te enteres de todo lo que debes tener en cuenta a la hora de aumentarte el trasero. Advertisement

Close Share options

Close View image Todo lo que debes saber antes de someterte a un aumento de glúteos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.