En un esfuerzo por hacer productos mas inclusivos y tratar de complacer a muchos de sus clientes, la compañía Proctor & Gamble, creadores de la marca de toallas sanitarias Always, decidió remover el símbolo de Venus, de los productos de dicha marca después de recibir pedidos de activistas de la comunidad transgénero, quienes le pidieron a la empresa re-diseñar la envoltura de las toallas, alegando de que no a todo al que le llega la menstruación es mujer y no a todas las mujeres les llega la menstruación. Sin embargo, no todos están contentos con este paso. Muchas mujeres han tomado las redes sociales para dejarle saber a la compañía acerca de su descontento. "Otro paso ridículo y un insulto para las mujeres", escribió una chica en Twitter", mientras que otra escribió, "He estado comprando Always desde que me empezó a llegar el periodo hace 20 años. No voy a volver a comprarlas". "Por más de 35 años Always ha abogado por las niñas y por las mujeres y vamos a continuar haciéndolo", dijo la compañía en un comunicado. "También estamos comprometidos con la diversidad y la inclusión, y en nuestro continuo esfuerzo de entender las necesidades de nuestros clientes". Eso sí, muchos otros apoyan la iniciativa de la empresa y han aplaudido la manera en que están tratando de ser inclusivos con sus productos. ¿Qué opinas al respecto?

