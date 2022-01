Si quieres un rostro más radiante y saludable necesitas una de estas toallas Este tipo de toallas evita que se acumulen microbios y bacterias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de cuidado para la piel se trata, son muchos los productos y tratamientos que tenemos a nuestro alcance. Por suerte, las opciones son interminables. Si bien es importante cuidarse la piel de todo el cuerpo, no podemos negar que le prestamos más atención al rostro y no es para menos. Esta área del cuerpo es la que más se maltrata y, por lo tanto, la que más mimos y productos necesita. Una buena rutina incluye un buen limpiador, hidratante, suero, aceite y protector solar. Tampoco debemos olvidarnos del exfoliante o las mascarillas, que son ideales para usar dos o tres veces por semana, y aportan increíbles beneficios. Ahora bien, ¿sabías que, para cuidar aún más tu rostro, necesitas una toalla específica? Hablamos con Shaun Veran, microbióloga y cofundadora de la marca OURA, para que nos explicara con más detalles por qué debemos una una toalla antimicrobiana para el rostro. Shaun, ¿por qué necesitamos una toalla solo para secar la cara? Las toallas, que son normalmente guardadas en lugares húmedos y oscuros, lo que las hace perfectas para incubar bacteria, hongo, moho y otros microbios. Esto puede causar irritación, infecciones y acné. La piel de tu rostro es más sensible comparada con la de tu cuerpo. Ninguno de los microbios de tu cuerpo o cabello, se deben transferir a la cara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuáles son los beneficios de usar una toalla solo para cara? No solo es más higiénico, sino que también tiene increíbles beneficios para la piel. Si no quieres usar una toalla diferente cada día, debes asegurarte de que la toalla que uses sea antimicrobiana. Esto evitará alguna infección, brotes de acné e irritación en el rostro. toalla Credit: Cortesía ¿Qué material deberíamos buscar a la hora de comprar una toalla para el rostro? Debe ser 100% algodón. Esta es supersuave y muy absorbente, algo que otros materiales no tienen. Eso sí, es importante buscar un algodón de fibra larga. Esto significa que las fibras de los hilos son más largas, suaves y más absorbentes. Debes buscar algodón egipcio o turco. Entonces, ¿las toallas convencionales no son buenas para el rostro? Los microbios se acumulan en tu toalla y se reproducen muy rápido. Dependiendo de qué tan mojada esté la toalla y la temperatura del lugar, la cantidad de microbios se puede multiplicar por minutos. Por eso toallas antimicrobianas como las de OURA, son más saludables y seguras para la gente. Como el cobre que tiene la toalla mata estos microbios, no es necesario que la laves tan frecuentemente. Esto significa que no te tienes que preocupar por la irritación, los brotes de acné ni las irritaciones. Las toallas antimicrobianas te ayudan a tener una piel más saludable.

