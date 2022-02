De pelo lacio a rizado, ¿cómo sobrevivir a la transición? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pelo en transición Credit: Getty Images Si decidiste dejar en el pasado estirar tus rizos ya sea con extremo calor y con un cepillo, no te puedes perder de estos tips expertos que harán que tu proceso de transición sea un interesante viaje de auto descubrimiento, aceptación y amor propio. Empezar galería ¿Cómo comenzar? En una publicación en el blog de la CEO de la cadena de salones de belleza Miss Rizos, Carolina Contreras, titulado Transición 101, se comparten importantes y básicos consejos que debes tomar en cuenta durante el período de tiempo entre el momento que se deja de procesar el cabello con productos químicos o calor para recuperar los rizos naturales. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Tremendo enredo Pelo rizo Credit: Getty Images / Elizabeth Fernandez Debido a que tendrás 2 texturas [el nuevo y el viejo] el cabello puede enredarse muchísimo por lo que tendrás que emplear técnicas y usar herramientas que te funcionen. Por ejemplo, dividir en pelo en sesiones pequeñas puede ayudar a desenredarlo mejor en los días de lavado. 2 de 8 Ver Todo Escucha y entiende tus emociones Pelo enredado Credit: Getty Images Sentirse desanimada, con poca confianza en sí misma y a veces arrepentirse puede ser parte del proceso ya que el cabello está rebelde y es difícil de manejar. Es importante que recuerdes que descubrirte y aceptar lo que eres te dará libertad. Toda piedra preciosa pasa por un duro proceso de depuración para luego brillar con todo su esplendor. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Vulnerable y seco Hidratar pelo Credit: Getty Images / LumiNola Naturalmente el pelo rizo es más seco que los demás y cuando estás en transición, tiende a resecarse porque los aceites naturales del cuero cabelludo no se distribuyen de la misma forma que antes. ¡No te estreses! Asegúrate de hidratar tu cabello regularmente con mascarillas profundas. 4 de 8 Ver Todo Prueba hasta que apruebes Trenzas Credit: Getty Images / Anton Prokopenko Tener el cabello rizo te retará a probar peinados y estilos totalmente nuevos, lo que te ayudará a salir de tu zona de confort y desarrollar tu creatividad. Los famosos protective styles serán tus nuevos amigos ya que te permiten lucir bella sin necesidad de sobre manipular tu cabello que están en un estado sensible y propenso a quiebre. 5 de 8 Ver Todo Desarrolla una rutina Pelo rizo Credit: Getty Images Si quieres que tu cabello crezca sano y fuerte ¡tienes que cuidarlo! Crear una rutina de belleza en la que mimas e hidrates tu cuero cabello es esencial. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Toma tiempo Pelo en transición Credit: Getty Images / Catherine McQueen Ser paciente es una de las cualidades más importantes en el proceso de transición. Roma no se creó en un día y el pelo necesita su tiempo para crecer. Ayúdalo con ampollas para el crecimiento o aceites naturales como el de castor o de oliva. 7 de 8 Ver Todo ¿Cortar o no? Ese es el dilema Pelo rizo Credit: Getty Images / Deagreez Si estás lista o no para cortar todos los mechones rectos de tu pelo es tu decisión. Cabe resaltar que no es estrictamente necesario y no deberías hacerlo si no estás totalmente segura. No hay decisiones correctas e incorrectas en este sentido y está bien cortar o también esperar unos meses e ir cortando poco a poco. ¡Tu decides! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

