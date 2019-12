Los mejores tips para que en siete días tengas la figura ideal para recibir el nuevo año La entrenadora de celebridades y experta en saluda Adriana Martin tiene la clave. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre tantas fiestas, invitaciones a cenar y regalos dulces, estas fechas se convierten en las enemigas de nuestra figura. Y es que no hay manera de resistirse a los platos típicos de la época y mucho menos a los dulces, y claro que se vale. Pero no podemos negar que también queremos esperar el año nuevo luciendo regias. Por eso después de tanto comer desde la cena del Día de acción de gracias necesitamos algunos consejos que nos ayuden a desinflarnos para poder ponernos ese fabuloso vestido que compramos para recibir el año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso hablamos con la entrenadora de celebridades y experta en salud y bienestar Adriana Martin, quien salió al rescate dándonos algunos consejos superfáciles y prácticos para bajar una que otra librita y sobretodo bajar la inflamación que muchas veces es que nos hace ver más rellenitas de la cuenta. Image zoom Tal y como dice Martin, no hay dietas milagrosas, pero uno que otro truco te puede ayudar a desintoxicar tu cuerpo para empezar el año con buen pie. Té con el desayuno Tomar una infusión a base de te verde, con ingredientes como la piña y diente de león agregados es un gran complemento para el desayuno ya que te ayudara a eliminar toxinas, activar el metabolismo y llenarte de energía durante el día. Desayuna bien ¡No saltes el desayuno! Contrario a lo que muchos piensen el desayuno es parte fundamental de una alimentación balanceada. Dile sí a las proteínas, pero disminuye el consumo de azúcar y harinas blancas. La mejor merienda La manzana verde o las fresas son ideales por su bajo contenido de azúcar. Comer una fruta antes del almuerzo o cena te ayudará a sentirte satisfecha y se te hará mas fácil controlar las porciones de las comidas que realizaras el resto del día. No más bebidas gaseosas Las bebidas gaseosas (incluso las que no contienen azúcar) son altas en sodio lo que genera retención de líquido y te hace lucir hinchada. Así que elimina de tu dieta esta clase de bebidas. La clave es consumir 3 ½ litros de agua al día (sin olvidar el te de la mañana) para que puedas eliminar mas toxinas e incrementar el metabolismo. Almuerzo & Cena A la hora de almorzar piensa en proteínas bajas en grasa como lo son el pescado, pavo y pollo. La porción debe ser del tamaño de la palma de tu mano (una vez cocinado). No elimines los carbohidratos por completo, pero si asegúrate de ingerir carbohidratos complejos como el arroz integral y la papa dulce (la porción debe ser del tamaño de tu puño). A esto añade una taza de verduras verdes ya que son ideales para bajar de peso por su alto contenido de fibra y pocas calorías. Ejercítate El cuerpo se hizo para moverse y cuando estas tratando de desintoxicarte y deshincharte para las fiestas es primordial sudar. Así que prende la música y ponte a bailar en casa, sal a trotar o camina en el parque. Completa este recorrido détox de solo 7 días y veras grandes resultados para lucir regia y recibir el 2020. Advertisement

