Laura Barceló, estilista de celebridades, nos da los mejores tips para lucir regia el Día de la Madre ¿Buscas un look de belleza especial para el Día de la Madre? Sigue los consejos de la experta, estilista de famosas como Jacky Bracamontes, para lucir radiante, hermosa y natural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo se celebra en Estados Unidos el Día de la Madre, una oportunidad única para recordarles a nuestras progenitoras lo mucho que las amamos. Además de colmarlas de regalos, como esta fabulosa selección de marcas latinas, o grandes presentes por menos de $50 que hemos reunido, otra manera de festejarlas puede ser simplemente dedicarles un poco de nuestro tiempo, hacerles una llamada, una visita o saliendo a comer con ellas. La experta de belleza Laura Barceló, quien trabaja con celebridades como Jacky Bracamontes, Aylín Mujica o Eva Longoria, nos da los mejores consejos de belleza para disfrutar del día con mucho estilo. Precisamente arregló a Bracamontes y sus cinco hijas para la entrañable sesión fotográfica que celebraron con motivo de este día. Tips Laura Barcelo experta beleza dia madre Credit: Cortesía Latin Iconos Tú que estás al día de las tendencias y también tienes la experiencia, ¿qué tipo de peinados nos recomendarías para el Día de la Madre?

Me encanta que las mamás en su día luzcan un estilo fresco, natural pero con un toque de glamour, así que recomiendo unas ondas suaves, que las podemos realizar en diferentes largos de cabello, nunca pasan de moda, siempre son tendencia y sencillamente nos harán lucir espectacularmente bellas en nuestro día. ¿Cuáles son las claves para lograr un peinado chic y bonito en casa?

Un peinado fácil, bonito, original y llamativo puede ser ese 'algo' que le faltaba a tu look que no eras capaz de identificar para este día de las madres, te recomiendo estos 5 trucos para tener el peinado perfecto: Saber cuando optar por peinado recogido o suelto para que vaya acorde a tu outfit. En el caso que sea recogido, recuerda que los moños arriba nos hacen ver más juvenil y chic, mientras que los moños abajo son de un estilo más sofisticado. Para realizar peinados recogidos, siempre es mejor lavar el cabello la noche anterior, esto hará más fácil su elaboración. Para realizar peinados con cabello suelto recomiendo lavar el pelo antes de secarlo, esto aporta más brillo y será más fácil de manipular. Cuenta siempre con la ayuda de herramientas que vas a necesitar, como: cepillos indicados según el largo del cabello o serum para el acabado, esto va a aportar brillo, suavidad y por supuesto hair spray para esos cabellos rebeldes y dar el toque final. ¿En qué celebridades podemos inspirarnos para este día?

A mí las celebridades que más me inspiran son aquellas mujeres imparables y multifacéticas, que son hijas, madres, esposas, profesionales, empresarias, que cumplen todos sus roles a la perfección y nunca dejan de estar bellas, pendientes de lo que está trending y día a día lo podemos apreciar, mujeres como Jennifer López, Thalía o Jacqueline Bracamontes. Tips Laura Barcelo experta beleza dia madre Credit: Cortesía Latin Iconos Respecto al maquillaje, ¿qué nos recomiendas para este día tan especial?

Les recomiendo principalmente preparar la piel antes de maquillarla. Una piel limpia e hidratada hace lucir el maquillaje a la perfección. También es muy importante aplicar una base de maquillaje de cobertura media, nuestra piel lucirá más iluminada. Al sellar la base podemos aplicar polvo translúcido que va a disimular las líneas de expresión y hará que nuestro maquillaje dure más tiempo. Los rubores e iluminadores en crema nos van a ayudar a que la piel se torne más fresca y son muy oportunos para esta temporada primavera - verano. La idea es vernos naturalmente bellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué otros consejos nos darías para vernos bellas este y todos los días del año?

Me gustaría compartir la importancia que tiene para nuestra belleza el descansar adecuadamente, hidratarnos correctamente, llevar una alimentación adecuada y hacer ejercicio. El cuidado personal y la belleza van de la mano. Proyectas lo que eres y lo que tienes por dentro. No es solo cuestión de estética, sino de salud y bienestar, tanto física como emocionalmente. En la actualidad, las mujeres son ejemplo de dedicación, fuerza, inteligencia y responsabilidad; madres incansables que luchamos día a día. ¡¡¡Feliz día de la Madres!!!

