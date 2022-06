8 consejos para peinar tu cabello de manera fácil y rápida, sea cual sea tu textura natural Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería tips para peinar cabello natural Credit: Supersizer E+/ Getty Images A veces cuando estamos frente al espejo es difícil amar nuestro cabello tal y como se ve al natural. Sigue estos tips para mantenerlo cuidado y en orden, ¡y sácale todo el partido a tu pelo! Empezar galería Cepilla con mimo tips para peinar cabello natural Credit: Kypros/ Moment/ Getty Images La clave del éxito antes de hacer un peinado es desenredar bien. Si tu cabello es lacio, procura hacerlo en seco que es menos quebradizo, y cepilla primero las puntas hasta eliminar los nudos. Sujeta los mechones que peinas con la mano contraria a la que sostienes el cepillo. Si es rizado, hazlo con el pelo húmedo y empleando un peine de púas o tus dedos, según cómo sea tu rizo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Hidratación necesaria tips para peinar cabello natural Credit: CentrallTAlliance/ iStock Mantener tu cabello hidratado, sea cual sea tu tipo de pelo, es obligatorio para que este se mantenga manejable. La mejor opción es utilizar una mascarilla de manera semanal, o tan a menudo como tu melena lo necesite. Puedes encontrar cientos de opciones en el mercado o apostar por tratamientos caseros. 2 de 8 Ver Todo Rizos bajo control tips para peinar cabello natural Credit: Nando Martínez/ iStock Tanto si luces un afro como unas ondas sueltas, hay una serie de consejos básicos que debes cumplir para no dañar tus fibras capilares. Desenreda el pelo húmedo y si usas secador, hazlo con difusor. La textura rizada natural está de moda y cada vez más marcas apuestan por lanzar productos específicos para peinarlos, como aceites o cremas, que no contienen ingredientes dañinos para los bucles, como los sulfatos o las siliconas y no le hacen perder su forma. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Melenas gruesas tips para peinar cabello natural Credit: GizemBDR E+/ Getty Images Si tienes el pelo grueso sabrás que a veces es difícil controlar su volumen, por eso, el momento de secado es clave. Usa un cepillo para ir orientando tus mechones en la dirección que deseas. Aunque te cueste más tiempo, rebaja la temperatura para ir domando el pelo sin resecarlo y usa siempre un protector para el calor. 4 de 8 Ver Todo Cabello corto tips para peinar cabello natural Credit: Antonio Saba/ Images Source Esta temporada se llevan las ondas naturales y los cortes con textura. Para lograrlo puedes recurrir a productos texturizadores: polvos, sprays... y también a cremas de peinado que te permitirán crear con tus manos el efecto deseado tomando los mechones como si quisieras pellizcarlos. Si buscas un acabado más pulido, emplea geles o ceras. 5 de 8 Ver Todo Pelo fino tips para peinar cabello natural Credit: Jaimie Grill/ Tetra Images El principal problema del cabello fino es que pierde volumen con facilidad. Mantenerlo es un proceso que comienza en el lavado, con champús que no aporten peso. Si usas secador, céntrate en las raíces, tirando hacia arriba con tu mano mientras lo secas. A la hora de peinar, busca estilos que aporten movimiento, como ondas o bucles, y no dudes en emplear productos que te den volumen que te falta, como lacas o pomadas. También las trenzas, tan de moda esta temporada, son favorecedoras. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Laca sí o no? tips para peinar cabello natural Credit: Nicolas McComber E+ Para que nuestro peinado aguante durante horas siempre hemos recurrido al spray fijador. En la actualidad han evolucionado dando un acabado firme pero no rígido. SI lo prefieres, hay alternativas que consiguen mantener el cabello en su sitio con un acabado más flexible y natural, como los geles o las pomadas. Tanto en las lacas como en las otras opciones, fíjate siempre en el nivel de fijación que prometen y utilízalos siguiendo las indicaciones para obtener el mejor resultado. 7 de 8 Ver Todo Ahorra tiempo tips para peinar cabello natural Credit: Leland Bobbe/ DigitalVision Si un día tienes el cabello sucio y no te da tiempo a lavarlo ¡recógelo! Trenzas, moños, coletas... serán tus aliados en esos días de prisas. Si además lo "ensucias" más con algún producto de peinado, se notará menos aún. También puedes usar diademas o turbantes para disimular su apariencia. Sino, ¡siempre puedes recurrir a una gorra o un pañuelo! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

