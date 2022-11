¿Cómo evitar los vellos encarnados? ¡Sigue estos sencillos consejos! ¿Por qué salen estos pequeños bultos? ¿Cómo prevenirlos? ¿Qué hacer antes y después de la depilación? Estas y otras preguntas tienen respuesta en este artículo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los pelos enquistados además de ser molestos, pueden ser dolorosos. Existen diferentes razones por las cuales aparecen y porque algunas personas son más propensas que otras a tenerlos. En primer lugar es importante aclarar que un vello encarnado se produce cuando un pelo vuelve a crecer debajo de la superficie de la piel en lugar de salir del folículo. De acuerdo a la directora sénior de formación del European Wax Center, Deidra Green, esta condición puede ser causada por usar ropa demasiado apretada, no exfoliar e hidratar adecuadamente la piel. También pueden ser más comunes en personas que tienen un tipo de cabello más rizado. La experta asegura que una buena forma de prevenirlos es optar por la depilación con cera ya que con este método el vello se arranca desde la raíz y vuelve a crecer más fino y débil, lo que reduce las posibilidades de que se formen vellos encarnados, mientras que el afeitado corta el vello en la superficie de la piel provocando una especie de ampolla que puede resultar en un vello encarnado. Además, el hecho de que las afeitadoras sean dejadas en la ducha, provoca una acumulación de bacterias que pueden causar irritación o provocar una infección encarnada. Deidra Green, directora sénior de formación del European Wax Center Credit: Cortesía: European Wax Center ¿Ayuda la vaselina con los vellos encarnados? La vaselina es altamente comedogénica, lo que significa que obstruye los poros. No recomiendo esto como una solución para disminuir los vellos encarnados. ¿Cómo se previenen naturalmente los vellos encarnados? Exfoliar con una toalla limpia o esponja vegetal puede ayudar a liberar algunos de esos vellos atrapados, pero en la mayoría de los casos, será necesario que haya un producto que se use también. El EWC TREAT™ Ingrown Hair Serum es un suero que incluye ácido glicólico, que es un ingrediente muy común en la naturaleza. También tiene aceite de árbol de té que ayuda con la inflamación y la irritación. Está libre de parabenos y tiene un pH equilibrado. Disponible en waxcenter.com $40. EWC TREAT Ingrown Hair Serum Credit: Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Es mejor usar agua fría o caliente para el vello encarnado? Después de la depilación, recomendamos ducharse con agua tibia y evitar sentarse en la bañera o en cualquier otro cuerpo de agua durante 24 a 48 horas. Esto es para disminuir la acumulación de bacterias en los poros recién depilados. Depilación Credit: Getty Images / Yagi Studio Otras de las recomendaciones del centro es que antes de agendar la depilación es importante evitar el alcohol y la cafeína el día de que el primero diluye la sangre, provocando más dolor y el segundo aumenta la sensibilidad. Lo mejor es estar bien hidratado para que la piel permita que el vello se elimine fácilmente. Después de la cera, toma una ducha agua tibia, las duchas calientes tienden a deshidratar la piel. No uses jabones fuertes ni geles de baño que contengan demasiados aceites. Evita los jacuzzis, lagos e incluso saunas justo después de la depilación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo evitar los vellos encarnados? ¡Sigue estos sencillos consejos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.