Los mejores tips para que aprendas a ponerte pelucas y colas postizas La experta comparte excelente consejos para que tanto las colas como las pelucas luzcan supernaturales. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Atrás quedaron los días en los que usar una peluca o cabello postizo era algo raro o incómodo. Las pelucas se han convertido en un salvavidas para las chicas que no tienen tiempo de ir al salón cada semana o de arreglarse el pelo decentemente cuando lo necesitan. Gracias a celebridades como Kylie Jenner, Cardi y B y muchas otras, también se han convertido en la mejor manera de cambiar de look sin tener que comprometerse a cambiarse el color y de paso maltratar el cabello, sobretodo cuando se trata de colores como el rosado o el azul, que están tan de moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero tenemos que admitir que elegir una peluca que te quede bien y además saber cómo ponérsela, no es tarea fácil. Por eso recurrimos a Christina Jones, estilista de Hairdo, quien compartió con nosotros excelentes tips para ponerse una peluca rápida y fácilmente. La estilista también mostró la mejor manera de hacerse una cola de caballo, con una cola postiza, un estilo que está súper de moda. En un tutorial exclusivo para People en español, la experta muestra paso a paso cómo se aplica una peluca, y lo que necesitas para que luzca lo más natural posible. La cola también es una excelente opción a la hora de hacerse un peinado para estas fiestas y aunque parezca fácil ponérsela, esta también tiene su método y Jones explica a la perfección lo que debes hacer para que luzcas como toda una estrella con tu cola de caballo. En especial, nos encantó la media cola, un estilo que está muy de moda y con el que hemos visto a muchas famosas. Image zoom Credit: Cortesía Sugared Pearl Wig, de Hairdo. $118.15. thewigcompany.com Image zoom Credit: Cortesía 23 Inch Long Wave Wrap Ponytail, de Hairdo. $58.65. thewigcompany.com No te pierdas el video y empieza desde ya a practicar para que a la hora de hacerte un nuevo peinado o ponerle una cola, ya seas toda una experta. Nosotras estamos listas para ponernos una peluca azul o rosa, ¿y tú?

