12 tips de moda que debes seguir si tienes 20, 30 o más de 40 años Sin importar si tienes 20, 30 o más de 40 años, tener en tu armario 10 jeans, 20 blusas, 7 vestidos, 8 shorts…. ¡no es nada! Sabes perfectamente que en la variedad está el gusto y las mujeres como tú son bien exigentes cuando de cuidar el no repetir ropa se trata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eso sí, así como eres fanática de las prendas que están de moda, tienes que estar clara de que debes vestir de acuerdo con tu edad.¿Qué tips de moda debo seguir, entonces? A LOS 20 Libertad por los colores vivos y pasteles: A esta edad se vale "casi" todo. ¡Juventud, divino tesoro! Al ser veinteañera, tienes un abanico enorme de opciones; por ejemplo, lleva contigo siempre colores vivos y claros que te hagan ver fresca. Debes tomar en cuenta que a la hora de escoger cada look, tienes que sentirte cómoda porque la ropa que usas es una forma de reflejar tu personalidad sin decir una palabra.h Piezas estampadas: Por lo general, a los 20 tienes cuerpo en forma de reloj de arena, lo que te permite apostar por prendas de ropa más arriesgadas que a otras edades. Por eso, los estampados, las faldas cortas, shorts, prendas ajustadas y accesorios llamativos son ideales para ti. Eso sí, siempre cuidando el buen gusto, la elegancia y, sobre todo, ajustándote a cada ocasión. Accesorios fuera de serie: Date el privilegio de usar pañuelos, cinturones anchos y bien finos, pulseras, collares y anillos grandes. Ten cuidado con… Creer que porque tienes 20 años no debes respetar las reglas de moda en cuanto a combinar estilos. Grupo de mujeres a la moda Grupo de diferentes mujeres vestidas a la moda | Credit: Getty Images A LOS 30 Elegante, pero nada aburrido: Tienes que encontrar un balance entre lo juvenil y elegante porque tus prioridades cambian a partir de esta edad. Ya no solo quieres divertirte, sino que también asumes con más responsabilidad tu trabajo y familia. Para ti la comodidad se vuelve un factor a cumplir y lo fashion de alguna forma comienza a ser sustituido por lo más práctico. Invierte en piezas de calidad: Tras años de llenar tu armario de piezas low cost, es momento de invertir un poco más de dinero. Hablamos de piezas básicas, como una buena cartera negra, una elegante blusa camisera blanca, un vestido rojo y un blazer navy. Apuesta por el negro: ¡Sí, y tanto que te gusta! Es tan versátil que lo puedes llevar tanto de día como de noche. Si vas de negro de pies a cabeza y lo combinas con algún accesorio de color, conseguirás un look elegante. No es para nada un tono fúnebre, sino que tiene el poder de la atracción. Por cierto, no olvides el lipstick rojo. Ten cuidado con… ¡Verte de más edad! A los 30 años estás en la flor de la juventud, lo que no significa que por que tu vida no sea la misma que a los 20 tengas que elegir ropa aburrida. A LOS 40 Toma en cuenta la forma de tu cuerpo: "No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse joven", cree Carolina Herrera y en definitiva estamos de acuerdo con ella. La diseñadora hace hincapié en aceptarte tal y como eres y vestir de acuerdo con tu edad. La asesora de imagen Analía González recomendó a través de Aleteia que si tienes 40 años, tienes que olvidarte de lo que es tendencia en la industria de la moda porque ya eres una mujer hecha y derecha y no esclava de ella. Lo que tiene que influir cuando eliges tus outfits todos los días es la forma de tu cuerpo. Huye de las hombreras, los botones grandes y las blusas demasiado holgadas. Pantalones rectos: De corte varonil, llévalos con blusas de seda. El resultado final será el de una vestimenta fina, chic y sensual. Los vestidos de cóctel son de esas prendas que tampoco pueden faltar en tu clóset. Accesorios atrevidos: Los bolsos con aplicaciones metálicas, las sandalias con plataforma y los zapatos planos son otros elementos favorecedores a los 40. Ten cuidado con… El hecho de que tus hijos y el trabajo te consuman la mayoría del tiempo no te da permiso para olvidarte de tu apariencia, pero tampoco tienes que caer en el extremo de querer llevar la ropa que usa tu hija de 20 años. Tu punto medio es elegir prendas a la moda que te hagan sentir cómoda.

