Qué debes tener en cuenta al hacerte una manicura con esmalte de gel Aunque son muchas las alternativas que existen para mantener nuestras uñas bien arregladas por más tiempo, los esmaltes en gel los que han tenido una gran aceptación. No obstante, debemos prestar atención a estos productos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin embargo, varios especialistas en salud han determinado que puede ser más dañino para la salud de lo que crees. "Está probado que las sustancias como el metacrilato, el cual es parte de la fórmula de los productos para aplicar el gel o acrílico, son potenciales causas de alergias en la piel. Sobre todo en la zona que rodea la uña y hasta podría ser la razón de que estas sufran daños que propician la caída", comenzó advirtiendo Joaquín Manuel, especialista en el cuidado de las manos y pies en Avant Garde Salon and Spa. "La constante exposición a los rayos UV de la lámpara para secar el producto puede llegar a ser dañina para la salud también", añadió. "Mi recomendación es que deben dar descanso a las uñas entre manicura y manicura con gel. Asimismo, sugiero aplicarse protector solar de al menos 30 SPF media hora antes de someterse a la luz de la lámpara", puntualizó Joaquín Manuel. "Si bien no hay una causa exacta de padecimientos como el cáncer que surjan de esta práctica, depende también de factores como el color de la piel, las defensas por enfermedad, la ingesta de algún medicamento. También el tiempo en el que se exponen los dedos al pintado con gel. Es decir, si te lo haces cada 15 días, entonces lo mejor es detener su uso constante o espaciarlo a cada tanto", añadió. Manicura de gel Manicura de gel | Credit: Getty Images ¿Cuáles son las consecuencias del uso continuo de este material en nuestras uñas? Como probablemente ya les ha pasado, las primeras semanas las uñas están muy resistentes. Sin embargo, una vez se va quitando, las uñas se debilitan. Por lo general se resquebrajan y rompen fácilmente y con mucha más frecuencia que antes. La razón de que esto pase es, según Joaquín Manuel, porque se liman las uñas para que se fije mejor el material y obviamente esto las debilita y las deja más frágiles. Además, los productos químicos que se utilizan para aplicarlo y para removerlo pueden ser muy dañinos para la salud de la uña.

