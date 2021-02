Close

Tips efectivos para rejuvenecer tu cabello ¿Sabías que tu cabello también envejece y sufre con el paso de los años? Aprende con Kika Rocha estos trucos con plantas e ingredientes naturales para mantenerlo joven y sano. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A medida que va pasando el tiempo notarás que tu pelo no tendrá la misma fuerza ni densidad que antes. Estos cambios pueden intensificarse si no tomas medidas para cuidarlo a diario con nutrientes que necesita para mantenerse deslumbrante en cualquier etapa de tu vida. Para mis #tipsdekika de la edición de Marzo me dí a la tarea de investigar acerca de ingredientes naturales que pueden ayudarnos desde casa y recurrí a los expertos de la marca francesa Leonor Greyl, fundada en París desde 1968 por una pareja de apasionados con la idea de crear productos utilizando plantas e ingredientes naturales, una práctica que hoy día está más vigente que nunca. Para experimentar el poder transformador de las plantas en el cabello visité en Miami el salón Danny Jelaca, donde grabé este video que verán aquí arriba con la especialista Meredith Texeira quien me hizo un análisis personalizado del cuero cabelludo y una mascarilla a mi medida con tres nuevos aliados ya hacen parte de mi rutina capilar: ortiga para estimular el crecimiento, jazmín para combatir la horquetilla y pétalos de magnolia para un brillo divino como el que muestran siempre las hojas y flores de este árbol gracias a la capa de cera que los recubre. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Aquí te comparto más trucos fabulosos, plantas y mascarillas capilares increíbles para nuestro cabello que me enseñó Texeira: Image zoom Credit: Cortesia Leonor Greyl ¿Cuál es el poder de la plata de ortiga para sanar el cabello? Es curioso como una planta a la que nos enseñan a alejarnos de pequeños por su poder urticante, puede ser un gran tesoro para nuestra salud. La ortiga, una "mala hierba" común y abundante en todos los continente es en realidad un regalo de la naturaleza. ¿Qué propiedades tiene la ortiga para el pelo? Una gran aliada para combatir caída, fortaler y eliminar la caspa, además está especialmente indicada para cabellos débiles, con tendencia a la caída, o grasos, pues regula el exceso de sebo. Además, regenera el cuero cabelludo y fortalece los cabellos quebradizos. También me recomiendas el uso de la flor de Magnolia. ¿Por qué? La magnolia es un árbol de grandes proporciones. Las hojas de sus extraordinarias flores, las causantes de un brillo extremo en el cabello y por eso se incorporan en los tratamientos de Leonor Greyl. El follaje del arbusto de la magnolia tiene un color verde profundo con reflejos brillantes: este brillo intenso se debe a una cera extraordinaria, que recubre su cutícula para protegerla. Dicha cera protege a la flor de las agresiones del entorno, impidiendo su deshidratación, limitando la evaporación del agua y protegiendo su ADN celular de los efectos negativos de los rayos UV, reflejándolos intensamente. Observando este increíble escudo vegetal, Se usan las hojas de la magnolia con todos sus beneficios, para satisfacer las necesidades del cabello opaco y sin brillo. Image zoom Credit: Cortesia Leonor Greyl ¿Y qué me dices del jazmín que usaste en la mascarilla de tratamiento? El aceite esencial de jazmín también se utiliza con frecuencia como remedio para hidratar la piel y el cuero cabelludo. El aceite de jazmín para el cabello aumenta su elasticidad, fortalece la raíz, otorga más brillo y volumen, reduce el quiebre y evita la caída. Además de lo anterior, el jazmín también funciona como antibiótico, antifúngico y antiviral, lo que convierten a esta planta en una alternativa para tratar problemas del cuero cabelludo delicado o escamado. ¿Qué otras mascarillas con ingredientes caseros nos sirven para tratar cuero cabelludo y cabello? Las mascarillas hidrantes deben ser aplicadas al menos una vez por semana para que puedas ver verdaderos resultados. Un tip fundamental, es que utilices un gorro térmico y que le agregues calor. El calor hará que tus cutículas se abran y absorban mejor las propiedades de la mascarilla. Una opción súper económica, y que puedes realizar en tu hogar es una mascarilla de huevo con mayonesa. Esta te dará una gran hidratación y brillo a tu pelo. Otra mascarilla es de romero y vinagre de manzana. El romero es una planta que usada en el cabello consigue activar la irrigación capilar y, por ello, lo fortalece y previene su caída excesiva. Por su parte, el vinagre de manzana limpia el cuero cabelludo en profundidad, controla la grasa y previene el envejecimiento prematuro de la melena. Con hojas de romero y una cucharada de vinagre de manzana, prepara una infusión de romero cuando se enfríe mezcla con el vinagre de manzana hasta que se integren por completo. Aplica la mascarilla sobre el pelo húmedo dejando que actúe durante unos 20 minutos. Finalmente, enjuaga y lava. Image zoom Credit: Cortesia Leonor Greyl Otra gran opción para el rejuvenecimiento del cabello, es la aplicación de aceites a nuestro pelo. Esto es ideal que lo hagas luego de haberlo lavado, cuando este húmedo y como complemento a las mascarillas hidrantes o tratamientos capilares que hagas para recuperar tu melena.

