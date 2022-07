Este verano cuida tu piel como una celebridad con los consejos de la famosa facialista Candace Marino Por sus manos pasan grandes estrellas de Hollywood en busca de una piel más hermosa. ¡Sigue sus tips para lograrlo tú también! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Conocida como "The L.A. Facialist" en Hollywood, Candace Marino se dedica al mundo de la estética desde hace más de una década. Por sus manos han pasado grandes artistas del mundo del espectáculo en busca de una piel mejor, radiante y luminosa, a base de tratamientos personalizados con técnicas y productos de última generación. Hoy comparte con People en Español sus tips para lucir como toda una superestrella. ¿Deberíamos cambiar nuestra rutina de belleza durante el verano?

Considero que la consistencia es clave en el cuidado de la piel. Si tu piel no experimenta grandes cambios con las estaciones, no es necesario cambiar la rutina de belleza. Sin embargo, si notas que algunos productos se sienten muy pesados durante los meses de calor y que tienes la piel más grasosa, congestionada o con brotes, puede ser un buen momento para considerar un humectante más ligero. ¿Qué pasos son obligatorios para conseguir una piel fabulosa en verano?

El bloqueador solar es obligatorio 24/7 los 365 días del año. Para conseguir una piel estupenda y mantener una complexión saludable y joven, el protector solar ¡es la clave! [A mí me encanta] el bloqueador Block Star, de Bliss, una gran opción mineral, ligera con factor 30 que no es graso y se funde sobre la piel sin dejar residuos o blanco. También recomiendo un suero antioxidante con vitamina C. Una buena vitamina C recubrirá y protegerá las células, para prevenir el daño causado por el sol y el ambiente que reduce el colágeno, pigmenta la piel o causa cáncer de piel. La vitamina Ces la segunda capa de defensa y junto al SPF forman una poderosa pareja. Tips facialista cuidado piel verano Credit: Cortesía Protector solar Block Star Mineral Daily Sunscreen SPF 30, de Bliss. $25. blissworld.com ¿Qué tipo de productos debemos buscar en la temporada?

Si necesitas cambiar tu humectante, busca algo que trate la hidratación de la piel con una fórmula ligera. ¿Qué tratamientos o productos debemos evitar durante los meses de calor?

Creo que si la gente está realmente comprometida con tener buena piel (lo que significa que usan bloqueador, evitan la exposición directa al sol con sombreros y lentes), no hay nada que no puedan usar. Obviamente no recomendamos peelings químicos o láser a la gente que se expone al sol o que no usa protector, pero para aquellos que se cuidan podemos tratarles durante todo el año. Tener buena piel es un estilo de vida, así que prefiero educar en cómo mantenerla y protegerla durante todo el año, en lugar de entrar en un ciclo de cambiar de productos con la temporada. Si vamos a pasar muchas horas fuera, en la playa o al aire libre, ¿cómo debemos preparar nuestra piel?

Vitamina C, una hidratante ligera y obviamente bloqueador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo de importante son los cuidados que le damos a la piel después del sol?

Es muy importante para reponer y reparar las células dañadas por la exposición a los rayos UV. Recomiendo darse una ducha para eliminar toda la grasa, los restos de spf, suciedad, etc… seguida de una rutina de cuidado para la piel completa que incluya vitamina C y una humectante reparadora. El gel Solar Damage de DMK es uno de los mejores products para después del sol qe he usado. Calma la inflamación de la piel y la rojez. Restaura el fluido de la epidermis devolviéndole la hidratación y la vitalidad, crea una piel más rellena. Este gel tiene efectos específicos de protección de la barrera, además de ser rico en vitamina E y aloe, lo que ayuda con la producción de colágeno. Tips facialista cuidado piel verano Credit: Cortesía Solar Damage Soothing Moisture Gel, de DMK. $50. thefacialist.com ¿Qué ocurre si tenemos un problema en la piel como dermatitis o acné?

Recomiendo hablar con un profesional que pueda personalizar una rutina para tus necesidades específicas. El cuidado de la piel, sobre todo para enfermedades crónicas como la dermatitis o el acné, deben ser tratadas de manera individual. ¿El mejor consejo para las vacaciones?

Reaplica el bloqueador cada 90 minutos, usa sombrero y lentes de sol.

