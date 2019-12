Una experta comparte sus mejores tips para que tengas una larga cabellera La experta asegura que las vitaminas que ingieres son esenciales. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para la mayoría de las mujeres la salud de su cabello es muy importante. Por eso no escatiman en esfuerzos ni gastos para que este se mantenga en óptimas condiciones. Sin embargo, muchas veces esos esfuerzos no dan frutos, sobretodo cuando el cabello ha pasado por procesos como la decoloración y está quebradizo y peor aún, no crece. Por eso hablamos con la doctora Lamees Hamdan, fundadora de DL. MD, quien nos explicó las razones por las que el pelo se cae o no crece y compartió sus mejores consejos para hacer que crezca y luzca mejor que nunca. Doctora, ¿cuáles son las razones por las que a veces se nos cae el cabello? Las células del cabello son de las más rápidas en dividirse, sin embargo, no son esenciales para vivir y por eso esas células son las últimas en recibir la nutrición. Por eso para tener un pelo saludable tienes que asegurarte de tomar una gran dosis de vitaminas y los minerales. El cabello está compuesto de queratina, que es una proteína, así que es importante tomar una variedad de proteínas. Las vitaminas más importantes que sabemos que juegan un rol muy importante en el crecimiento del cabello son las vitaminas A, D, E, hierro y complejo B. También me gusta el extracto de la cola de caballo, que está repleta de sílice. ¿Cuál es la mejor manera de tomar esas vitaminas? Necesitamos mencionar tomar esos minerales es una cosa y otra muy diferente es la manera en que la absorbemos. La razón principal por la que mucha gente no ve resultados cuando toma suplementos o gomitas, es que el cuerpo solamente absorbe de 3 a 20% de ellas. Sin embargo, con el Liquid Multi-Vitamin Supplement de DL. MD la absorción es casi de un 98%. Está hecha para tomar en la mañana y en la tarde, para que así las células del cabello tengan las vitaminas necesarias. Image zoom Liquid Milti-Vitamin Supplement, de DL.MD. $45. Sephora.com. ¿Qué nos recomienda para que lograr que el cabello crezca, recupere su brillo y salud? – Recomiendo tomar té de ortiga y cola de caballo. Estas dos hierbas son increíbles para el crecimiento del cabello. – Es bueno que las mujeres que todavía menstrúan tomen un suplemento de hierro o se aseguren que consumen comidas ricas en hierro como carnes, habichuelas y espinacas. – También pueden crear un hábito de masajear a diario el cuero cabelludo para que incrementes en flujo de la sangre. La sangre lleva nutrientes y oxígeno a las células del cabello. – [Una buena receta] usar cuatro cucharadas de la pulpa de la planta de aloe con unas gotas de aceite de esencial de romero y una cucharada de aceite Castro. Aplícalo en el cuero cabelludo 30 minutos antes de que te lo laves. Es ideal hacerlo dos veces a la semana. – Para que te asegures tomar los suficientes aminoácidos, recomiendo tomar colágeno hidrolizado, que es una forma fácil de ingerir proteína. Me gusta el Collagen Hydrosolate de Great Lakes. Advertisement

Close Share options

Close View image Una experta comparte sus mejores tips para que tengas una larga cabellera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.