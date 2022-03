¿Cómo evitar quiebres en tus rizos? ¡Mira estos tips de la experta Carolina Contreras! Si eres de las que tienen un cabello rebelde, quebradizo y difícil de manejar, mira estos prácticos consejos de la CEO y fundadora del salón Miss Rizos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para Carolina Contreras, CEO y fundadora del salón Miss Rizos, es un mito pensar que el pelo crece más rápido cuando se implementan ciertas prácticas. Entiende que lo que realmente sucede es que cuando hay quiebres en la hebra, el pelo no avanza ni crece. Conversamos en exclusiva con la estilista dominicana quien compartió algunos consejos prácticos y de cuáles son los tipos de productos que debes usar para fortalecer el pelo y ayudarlo a que crezca sano y fuerte. Desenredar el pelo siempre comenzando desde las puntas y avanzando poco a poco hacia la raíz. Utilizar un acondicionador o crema de peinar que tenga bastante resbalo y agua. Usar el cepillo o peine que esté diseñado para tu tipo de pelo. Los de celda ancha o de paleta pueden ser excelentes opciones. A la hora de lavado, el último enjuague debe ser con agua fría para poder cerrar la cutícula del pelo y quede con menos frizz y brilloso. Carolina Contreras Credit: Instagram / Carolina Contreras SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchas veces utilizamos los productos incorrectos a la hora de desenredarnos el cabello y volvemos a lo mismo, el cabello está duro, inmanejable y entonces no podemos desatar los nudos y se quiebra el cabello y luego pensamos que no está creciendo", explicó Contreras. ¡Mira el video completo de la entrevista colgado arriba!

