Los secretos de belleza caseros de 3 mamás ejecutivas Desde cómo eliminar barriga al zumo mañanero más energetizante y el aparato que te facilitará la limpieza facial en casa. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este fin de semana celebramos el día de la madre en EEUU y, para conmemorar este día especial, nuestra experta en belleza natural Kika Rocha nos trae esta semana 3 trucos de belleza de 3 mamás, amigas y ejecutivas de moda y belleza que puedes aplicar a tu día a día desde ya. Uno de los trucos más sencillos es el que propone María Claudia Rojas, desde Houston, Texas, que asegura que su madre la enseñó de pequeñita a prevenir la aparición de la temida barriga cambiando simplemente la postura. "Siempre ando con la barriga apretada, con sólo la postura se logran resultados muy buenos", dice. "No tengo tiempo para hacer mucho ejercicio, [pero] siempre tengo la barriga apretada cuando estoy manejando, trabajando... es como si estuviera todo el día haciendo abdominales". ¿Lo has probado? Rojas asegura que después de 21 días te acostumbras y ya no te cuesta tanto trabajo. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y qué mejor manera de empezar el día de la madre que con un batido super ligero y energetizante? Carmen Otero propone desde Cartagena de Indias uno a base de pepino, brócoli, manzana verde, una ramita de apio, zumo de naranja, media taza de agua y un poco de hielo. "No lo cueles porque la idea es tomar la máxima fibra posible", dice. Desde Londres, Stefanie Mac, directora en el portal de moda Moda Operandi, que está en su quinto mes de embarazo y cuidándose la piel más que nunca. "Durante el embarazo a una le empiezan a salir granitos y el foreo me deja la piel fenomenal ]...] me ha ayudado un montón", dice del aparato limpiador. Especialmente si tienes acné, tendencia a granitos o piel grasa, déjalo cerca de la ducha e incluye unos minutos extra de limpieza facial con este aparato cada mañana. ¡Vas a notar la diferencia!

