Mantén tus extensiones como el primer día con estos tips de la experta Katherine Graciano ¿Cómo escoger las extensiones de mejor calidad?, ¿cómo cuidarlas?, ¿qué tipo de peinado usar a la hora de dormir? Estas y otras importantes preguntas tienen respuesta en este artículo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De la misma forma que el cabello natural requiere cuidados y una rutina para mantenerlo saludable y brillante, así mismo sucede con las extensiones. Por eso, conversamos con la estilista y maquillista Katherine Graciano quien nos compartió algunos consejos para lucir una melena envidiable. Graciano, quien comenzó a su carrera a los 12 años mientras trabajaba en el salón de belleza de su madre en la República Dominicana, dijo que si tienes extensiones puestas lo mejor es dormir con el pelo recogido en una trenza o coleta y también evitar ir a la cama con pelo húmedo ya que las extensiones podrían debilitarse, enredarse de forma brusca o adquirir malos olores. "Cuida tus extensiones de la misma manera que lo haces con tu cabello natural, limpiar, acondicionar e hidratar es muy importante, siempre aplica un aceite para que tengan un look más brilloso suave y saludable", expresó en una entrevista a People en Español. La experta en belleza, quien incluso tiene su propia marca de extensiones, recalcó siempre acudir a algún experto en el tema para evitar maltratos en el cabello a la hora de ponerlas o comprarlas. Katherine Graciano Credit: Cortesía "Es de suma importancia acudir a un profesional para instalar las extensiones de cabello ya que el uso y aplicación inadecuada pueden causar caída del cabello y lesiones al cuero cabelludo permanente. Si las extensiones son muy largas y pesadas agregan una presión adicional al cuero cabelludo por esto se recomienda no añadir un peso exagerado porque pueden tirar del cabello y causar daños", expresó. "Si no se puede acudir a un profesional las de clips y las de hilo (halo) serán tu mejor aliadas", agregó. Extensiones de pelo Credit: Getty Images / Dragon Images ¿Cuántos tipos de extensiones hay? Hay diferentes tipos de extensiones de pelo están las de pegamentos, las cocidas o cortinas, las micro enlaces, keratina, las de clips y las de hilos. ¿Cuánto duran? Las de pegamento y cinta duran entre cuatro y ocho semanas, las de cortinas deben cambiarse cada seis u ocho semanas y las de microenlace hasta cuatro meses. Las de clip y las de hilos no son permanentes, estas pueden quitarse el mismo día. ¿Cómo elegir las de mejor calidad? Al momento de comprar extensiones de cabello es muy importante asegurar que calidad estamos comprando y para saber si el pelo de las extensión es 100% humano natural es preguntar si se puede decolorar teñir o pasar la plancha. Si la respuesta es no, es porque contiene un porcentaje de fibra sintética que impediría que el cabello cambiara de color, y que con el calor se quemara y encrespará, también sería difícil cambiar la formal natural al tratar de estilizarlo. Este sábado 10 de septiembre Graciano será parte del equipo del estilismo y de los patrocinadores del desfile del diseñador Son Jung Wan en la Semana de la Moda para Otoño/Invierno 2022. Si quieres saber más del tema de las extensiones, ¡mira la entrevista completa en el video colgado arriba!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mantén tus extensiones como el primer día con estos tips de la experta Katherine Graciano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.