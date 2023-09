5 tips para comparar en T.J. Maxx y Marshalls como una experta ¡Atención amantes de las gangas! ¿Conoces estos secretos de cómo conseguir las mejores piezas y descuentos en estas tiendas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como amantes de la moda, nosotras siempre estamos expandiendo nuestros closets, pero preferimos hacerlo a buen precio. Si ya eres fanática de las tiendas de descuento T.J. Maxx y Marshalls, sabes que siempre tienen piezas fabulosas, pero ¿cual son las mejores maneras de encontrarlas y a buen precio? Aquí te tenemos algunos de los secretos de las expertas! Marshalls Credit: Cortesía de Marshalls Compra en el "track" La mercancía cambia constantemente y las llegadas interesantes generalmente se venden rápidamente. Intenta comprar en el "track", o en las piezas seleccionadas en el centro de la tienda, para tener una idea de lo nuevo antes de enfrentarte a todas las perchas. Comprar el track también es un gran ahorro de tiempo si tienes poco tiempo. marshalls Credit: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images Eventos de "clearance" durante los meses "J" en inglés Si bien hay grandes ofertas en tiendas y en línea durante todo el año, T.J.Maxx y Marshalls tienen sus ventas de liquidación más importantes en "January" y nuevamente desde finales de junio hasta julio. tj maxx Credit: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images Preste atención a los colores de las etiquetas de precio Las rebajas se indican con los siguientes colores. Una etiqueta blanca está en su precio regular, roja en precio de liquidación y amarillo en precio de liquidación final. Los principales ahorros para ropa de diseñador están disponibles en línea La sección Runway de T.J.Maxx ofrece marcas de diseñadores por menos, pero si su tienda local no tiene un departamento Runway, puedes encontrar una gran selección de artículos de diseñador en línea en tjmaxx.com. Marshalls.com también cuenta con piezas de diseñadores en categorías como bolsos, moda femenina, belleza y más. T.J. Maxx Credit: Cortesía de T.J. Maxx SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Descarga las aplicaciones para encontrar los estilos que te encantan ¿Encontraste algo que te encanta en la tienda que no está disponible en tu talla o ves a tu amiga con un vestido que debes tener? Tómale una foto con las aplicaciones de T.J.Maxx y Marshalls y la función de búsqueda visual te recomendará estilos similares que están disponibles en tjmaxx.com y marshalls.com en este instante.

