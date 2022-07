Cómo cuidar tu cabello teñido durante una ola de calor Las altas temperaturas del verano son un enemigo del pelo teñido o decolorado. ¡Sigue estos tips para presumir una cabellera sana y con un color increíble! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando llega el verano son muchos los factores que pueden estropear tu melena: la exposición al sol, el cloro de las piscinas, la sal del mar, el sudor… pueden deshidratar tu cabello y darle una textura reseca y quebradiza. Este riesgo se intensifica si luces el pelo teñido o decolorado, pues ya necesita mucho mantenimiento de normal para permanecer sano y sedoso. Si a todos estos riesgos le sumas una subida brutal de temperatura y largas horas al aire libre, con los rayos UVA y UVB incidiendo directamente en tu cabellera, estarás creando el cóctel perfecto para necesitar intensos tratamientos reparadores. ¡Pero no te apures! Pese a las inclemencias del tiempo, si sigues estos prácticos y fáciles consejos podrás presumir de un cabello con un color intenso y luminoso en los meses de calor. 1. Corta las puntas antes y después del verano Es una manera de sanear el cabello y hacer que crezca más fuerte. Además, así eliminarás cualquier punta abierta, tan frecuente en las melenas decoloradas o muy tratadas. 2. Usa productos específicos El principal enemigo del pelo teñido, en verano y en invierno, son los lavados en casa. Principalmente porque no empleamos champús y acondicionadores específicos para cabellos coloreados. Pero la industria cada vez avanza más con la creación de productos que se adaptan además al color de tu tinte, depositando pigmentos que no solo evitan que se pierda color, sino que lo refuerzan y embellecen con cada uso, alargando el tiempo entre visitas al salón. Tips pelo teñido verano Credit: Paper Boat Creative/ DigitalVision 3. Protégelo del sol y del agua Los rayos ultravioleta oxidan la queratina del cabello y penetran en la fibra capilar, lo que puede afectar al color, aclarándolo o cambiándolo, además de resecarlo. Para evitar este peligro hazte con un buen sombrero además de un protector solar para el cabello y fíjate que sea apto para pelo coloreado. SI sobre tu piel empleas bloqueador, ¿por qué no en tu cabeza? El agua de las piscinas, con componentes como el cloro, perro y cobre, también alteran el color del pelo teñido o con mechas, y la sal del mar lo puede resecar. Puedes bañarte con pañuelos o gorra para minimizar el efecto, usar los clásicos gorros de látex o silicona para el agua o buscar productos que hacen ese efecto de "gorro de baño" protegiendo el cabello. Tips pelo teñido verano Credit: Sara Coggin/ EyeEm 4. Aumenta la hidratación Ya sabes que debes cuidar tu melena decolorada todo el año, pero con el calor ¡aún más! Igual que nuestro cuerpo nos pide beber agua, utiliza aceites hidratantes -mejor con filtro UV- antes de exponerte al sol, y mascarillas intensas dos veces por semana. Las que contienen proteínas, antioxidantes, vitaminas B5 y keratina, son aún más beneficiosas para tu cabellera teñida. 5. Adiós herramientas de calor Dale un respiro a tu melena y di adiós al secador, tenazas y planchas durante los meses de calor. Cepíllalo bien para evitar los nudos y déjalo secar al aire siempre que sea posible. Si tu problemas es el frizz, busca productos o aceites naturales que te ayuden a combatirlo. Tips pelo teñido verano Credit: Francesco Carta/ Moment SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 6. No duermas con el cabello húmedo Esto es importante tengas o no el cabello coloreado. Cuando está mojado, las fibras capilares son más frágiles y se pueden quebrar, por lo que los movimientos en la cama pueden afectarle. Además, esas horas de humedad y sin ventilación, no le harán ningún beneficio a tu melena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cómo cuidar tu cabello teñido durante una ola de calor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.