Entérate de lo que se pone en la piel Lais Ribeiro justo antes del show de Victoria's Secret

Pertenecer a los ángeles de Victoria no es cosa fácil. La marca es muy selectiva cuando de elegir a sus modelos se trata. Piernas largas, figura esbelta y un carisma inigualable. Y es que las chicas que forman parte de tan selectivo grupo no solo engalanan el catálogo y las tiendas de la marca, sino que también participan en el famoso desfile que Victoria’s Secret realiza cada año. Una de esas modelos afortunadas es Lais Ribeiro, quien ha pertenecido a la marca de ropa interior por varios años y ha engalanado la prestigiosa pasarela, que podrás ver el próximo 2 de diciembre a las 10 pm., por ABC, en varias ocasiones.

Hablamos con la brasileña justo antes de que se realizara el desfile en la ciudad de Nueva York para que nos contara cómo se prepara la importante ocasión y también para que nos revelara algunos de sus secretos de belleza.

Lais, ¿cómo te sientes caminando la pasera de Victoria’s Secret una vez más?

Me siento muy orgullosa, feliz y emocionada. Son muchas emociones al mismo tiempo.

¿Cómo preparas tu cuerpo para un show tan importante?

En este momento le estoy prestando atención extra a mi cuerpo porque me rompí un hueso en un pie. Estoy tratando de no esforzarme mucho.

¿Sigues alguna dieta?

Trato de comer saludable, comer mucha proteína y mantenerme lejos de la comida chatarra antes de hacer el show.

¿Tienes alguna fragancia o producto de belleza que te haga sentir más segura en la pasarela?

Siempre uso perfume para sentirme más segura en la pasarela. Estoy muy emocionada estar usando la fragancia Love Star este año. Es increíble y muy sexy.

¿Cuál es ese producto de belleza que no puedes dejar de usar en este día tan importante?

Definitivamente no me puede faltar la mascara. El rímel Major Lashes Full Volume Mascara, de Victoria’s Secret, me da unos ojos dramáticos y me encanta. También el labial correcto me hace sentir segura y sexy. En el show estaré luciendo Velvet Matte Cream Lip Stains, de Victoria’s Secret. Me encanta porque dura muchísimo mientras mantiene mis labios suaves e hidratados durante todo el show.

¿Te haces algún tratamiento en la piel antes del show?

Solo me pongo una mascarilla justo antes de que me apliquen el maquillaje y uso aceite de coco para mantener mi piel hidratada.

¿Algún otro secreto para que tu piel luzca tan radiante?

Hay que usar un buen highlighter que haga que tu piel brille. Me encanta Just Say Glow Highlighter Stick, de Victoria’s Secret. Es supercremoso.