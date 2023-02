Estilista de Camila Cabello comparte sus tips de belleza en exclusiva Recrea este peinado de la cantante y aprende a usar las extensiones como toda una profesional con estos prácticos consejos del experto Dimitris Giannetos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello lució más espectacular que nunca en la noche de los premios Grammy este fin de semana y por esto conversamos con su estilista Dimitris Giannetos sobre cómo creó uno de nuestros estilos favoritos de las latinas que estuvieron presentes en el evento. En una entrevista con People en Español, el experto en belleza nos contó que para darle a la artista una apariencia glamurosa y fresca utilizó las extensiones de GL Tapes en tres tonos y largos diferentes para dar contraste. Además, roció cada sección con spray para mantener las ondas naturales y darle textura. "Queríamos mantener el cabello muy moderno y sin esfuerzo, con mucha textura y con un toque de rock and roll. Utilicé varios tonos de extensiones Tape In de Great Lengths: chocolate intenso [1B Ombre], marrón avellana [5 natural] y rubio miel [8 natural] y con diferentes largos para darle dimensión a su look", contó Giannetos. Camila Cabello Credit: Getty Images / Jon Kopaloff ¿Cómo preparan el cabello de Camila antes de ponerle extensiones o cualquier tipo de tratamiento para evitar daños? Honestamente, las extensiones Great Lengths son tan suaves para el cabello que no necesitas hacer mucho; solo sequé su cabello con secador y luego apliqué las extensiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué haces después de quitarte las extensiones para no dañar el cabello? Les digo a todos mis clientes que se cepillen el pelo con un cepillo de paleta para extensiones, especialmente en las raíces, al menos una vez al día. Además, aconsejo que se hagan dos trenzas en el cabello cuando duermen para evitar tirones o enredos excesivos. Mientras el cabello no se enrede demasiado, el cabello estará sano y libre de daños cuando llegue el momento de retirarlo; ¡Un buen lavado con un poco de acondicionador después de quitar las extensiones es suficiente para que tu cabello se recupere a la normalidad!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estilista de Camila Cabello comparte sus tips de belleza en exclusiva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.