¿Cuáles son los tintes de pelo que NO dañan el cabello? Sabes qué tintes de cabello no dañan tu pelo o cuero cabelludo? Como todas nos hemos hecho esta pregunta, decidimos que era momento de salir de la duda y saber cuáles aquellos que no dañan el cabello. Como todas nos hemos hecho esta pregunta, decidimos que era momento de salir de la duda y saber cuáles aquellos que no dañan el cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para ello recurrimos a nuestro amigo, el estilista Papo Adal, quien está radicado en Miami y del tema de color se las sabe de todas… todas. Fue franco con nosotras y nos reveló que los que no resecan, quiebran las puntas o causan caída de cabello son los temporeros, semipermanentes y los fabricados a base de henna. En el caso de los temporeros, son aquellos que dan luz a tu pelo y duran aproximadamente una semana. Su color se va disminuyendo con cada lavada. Los semipermanentes contienen peróxido de bajo volumen, su duración es de 4 a 6 semanas, aunque hay líneas que te ofrecen mayor tiempo, no maltratan el pelo y le dan lustre. Los de henna son 100% naturales, además de dar color, fortalece, nutre, cubre las canas, combate la caspa y frena la caída de cabello. ¡Una maravilla! "Puedes teñirte el pelo con confianza con aquellos tintes que contienen bajo o nulo porcentaje de amoníaco", recomienda Adal. Y, ¿qué marcas son buenas? Sus referencias conducen a Naturtint, ideal si eres alérgica porque está desarrollado bajo control dermatológico con ingredientes naturales y orgánicos. Es perfecto porque cubre las canas, da suavidad y ayuda a que tu melena se vuelva más fuerte y reduce la rotura del cabello en un 80%. Además, es una opción perfecta para mujeres embarazadas o que están lactando porque es una marca vegetal que no contiene amoníaco. Lo mejor de todo es que, rebuscando en su sitio web, nos encontramos con que su línea de colores es bien diversa. Entre las opciones a escoger, tienes desde los más clásicos como el negro, café y rubio hasta los más atrevidos, como negro cereza, castaño dorado, chocolate intenso, avellana luminoso, marrón teide y rubio miel. Otra de las opciones que nos da Papo es Surya Brasil, marca que posee tonalidades como swedish blonde, cream marsala, cream copper, cream burgundy y cream silver fox. Mujer usando tinte Mujer usando tinte | Credit: Getty Images Sus tintes aportan color exuberante y vibrante mientras que nutren el cabello al contener extractos vegetales que incluyen hierbas y frutas de Brasil y la India, ofreciendo tratamiento simultáneo de coloración y acondicionamiento profundo. Es libre de amoníaco, peróxido, parabenos, resorcinol, fragancia artificial, gluten y metales pesados. Shades EQ también encabeza la lista, al estar dentro del grupo de tintes semipermanentes. Su coloración es versátil, da brillo y mantiene el pH natural de tu pelo. Su amplia paleta de colores incluye 50 tonos. Wow! Y por último está Sebastian Professional. ¿Y por qué? Resulta que este tipo de tinte para pelo da color y brillo sin amoníaco, alcohol ni peróxido. Intensifica la capacidad del cabello de reflejar la luz, lo fortalece, lo hidrata y lo protege de los rayos UV. Si lo usas, lograrás que tu melena esté brillante y traslúcida, lo que significa un cabello más sano y fuerte. Ahora cada vez que vayas al salón de belleza, ten en cuenta que sí existen productos para cambiarte el color sin necesidad de resecar tu melena. ¡Una maravilla!

