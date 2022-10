8 tintes de pelo modernos que tienes que llevar a los 30 ¿Cómo debo pintarme el pelo a los 30 años? Lo primero a valorar es justamente eso, tu edad, posteriormente el tono de tu piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para cada generación existen tintes de pelo ideales y durante todo tu tercer piso tienes que llevar estos que, además de hermosos, te darán una apariencia juvenil, sexy y sobre todo actual. 1. Dark beige: ¿Has escuchado hablar de este color de tinte? Su tonalidad beige es ideal porque te resta años -no experiencia- y te hace lucir bien natural. Lo recomendable es dejar una base oscura desde la raíz hasta la mitad de tu cabello y luego aclaras las puntas con este efecto. 2. Caramelo: Por ser un tono café que agrega luz a tu pelo, es muy perseguido y gustado. Una forma acertada de llevarlo es agregando luces delgadas en tonos claros y transformar por completo esa opacidad. Luis Miguel Vecina es colorista y explicó al portal XL Semanal que, para sacar un buen partido de este color, hay que jugar con los reflejos. "Si observas el cabello al sol, podrás saber los subtonos que esconde. Al dorado le van los tonos caramelo y al rojizo, los cobrizos, por ejemplo. Los castaños tienes que buscar dar luz a la medida, imitar el efecto del sol en el pelo para restarte años y resaltar además el estilo de corte que lleves", mencionó. 3. Cobrizo: El rojo es un color vivaz y energético, razón por la cual brinda un toque rebelde y seductor si lo llevas. Por su naturalidad es más recomendable si eres de tez clara. Ten en cuenta que para cuidarlo necesitas dedicación para que a las semanas no se vea "descuidado". Para hacerlo, los expertos explican que en la mayoría de las ocasiones las moléculas del tinte no penetran bien en la hebra, por lo tanto, se desprenden más fácilmente. Si tu intención es que perdure por mucho tiempo, cuida la frecuencia con la que te lavas la melena. 4. Rubio platino: Los estilistas de L'Oreal Professional son claros en explicar que si tienes cabello fino, cualquier tinte que requiere decoloración y en especial el platino, castigan mucho el pelo. Si aun así estás decidida a llevarlo, las ventajas que obtendrás de este color es que es elegante, delicado y destaca las hermosas facciones de tu rostro. Mujer con cabello bonito Mujer con cabello bonito | Credit: Getty Images 5. Shatush: Su acabado es una combinación entre tonos rubios, cafés y castaños. Tu cabellera se verá brillosa. 6. Rubio caramelo: Además de ser un color que está muy de moda, dulcifica tus facciones. Es tan versátil que no censura tipos de piel; es decir, tienes libertad de escoger un cambio de look con él sin importar si eres de piel blanca o morena. Su color miel hará que te veas natural y fresca. 7. Coffee bean: ¡Tiene la magia de darle brillo en cuestión de segundos a tu cabello opaco! Son mechas en tonos más claros que tu pelo y su color se asemeja a cuando agregas canela y vainilla a una taza de leche. Es perfecto si eres una mujer con pelo castaño. Además, hace resaltar tus facciones. 8. Nude: En modo simple o mate, hará que destaques por donde quiera que vayas porque hace que te veas moderna. Si ahora mismo tienes otro color de tinte y te enamoraste de este, el tiempo de tinte y tinte es de entre tres y cuatro semanas, aunque si te aplicas uno libre de amoniaco, tendrás que hacerlo con mayor frecuencia. ¿Lista para llevar todos estos tintes de pelo durante tus 30? ¡Nosotras ahora mismo vamos directo para el salón de belleza!

