Tintes de cabello que más te favorecen según tu edad De rojo, azul o verde fueron algunos de los colores con los que pintaste tu melena cuando eras jovencita. Sin embargo, según llegas a tus 20, 30, 40 o 50 años no estarías dispuesta a repetir esa experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora bien, así como tu forma de vestir cambia con los años, el estilo de tu cabello también. Date cuenta de cuáles son esos tintes de pelo que te favorecen de acuerdo con tu edad y así no te equivocarás luego de hacerte un cambio de look. ¡No corras tanto riesgo cuando de cuidar tu belleza se trata! Quinceañera: Esta es la época de la vida en la que puedes ser tan arriesgada como quieras. Así como puedes llevar el corte de pelo que más se adapta a la forma de tu rostro, puedes escoger el color que mejor combine con el tono de tu piel. Por ejemplo, a las de tez blanca les van los castaños con destellos de luz, rubio, rojo, negro, entre otros. Si eres morena, te combinan mejor el borgoña, castaño claro, la técnica del balayage y hasta el violeta. ¡De los 15 a 20 años todo es versatilidad! A los 20: No te aflijas, que todavía el abanico de posibilidades para ti es bastante amplio. Una de ellas son las mechas, las cuales se convierten en tus principales aliadas, resaltando tus facciones y el tono de tu piel. Apuesta también por colores ronze, dark gold rose y hasta el bronde. Mujeres con cabello bonito Mujeres con cabello bonito | Credit: Getty Images A los 30 años: Lo tuyo son los tonos más oscuros y serios. Y si prefieres algo diferente, atrévete a hacerte babylights. Son para ti porque no es un tono que quede uniforme de raíz a puntas, lo que le aporta movimiento, volumen y naturalidad a tu apariencia. A los 40: Si eres una mujer madura, estarás muy feliz de sentirte plena y obviamente, aunque estás orgullosa de tu edad, hay ciertos días en los que quieres verte más joven. Ayúdate a cubrir las canas con tonos rubios que suavicen las facciones y rejuvenezcan. Aplica este consejo con los tips que te dimos en una información pasada que llamamos: El rubio que te favorece de acuerdo con tu color de piel. Los colores claros aportan luminosidad y realzan los volúmenes, pero esto no quiere decir que optes por un rubio platino excesivo. Usar un par de tonos más claros del que llevas a veces es suficiente. Opta también por aquellos tonos que se asimilan al color natural de tu pelo, pues es el mejor antiaging que existe. Por ejemplo, si eres castaña, trata de pintarte la melena con un color muy parecido y así sucesivamente. A los 50: A partir de esta edad, lo recomendable para ti es huir de los tonos oscuros porque endurecen la mirada y la hacen opaca. No tengas temor de llevar mechas tejidas o con iluminación que disimulan las muy odiadas canas, en tanto iluminan tu cara. Eso sí, lo que sí no está de moda para ti son las mechas californianas o las babyligths porque son para looks más juveniles.

