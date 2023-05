Tina Turner: los looks más icónicos de la artista con las mejores piernas del espectáculo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tina Turner looks iconicos Credit: Dave Hogan/Getty Images// Raymond Boyd/Getty Images// Tim Mosenfelder/Getty Images El miércoles falleció Tina Turner a los 83 años tras una larga enfermedad. Una auténtica pionera de la música que comenzó su carrera en los años 60 y se mantuvo activa hasta 2009. La estrella del rock, además de su música, dejó un legado fashion repleto de diseños con los que lucir las piernas, que la convirtieron en un icono. Empezar galería Lady años 60 Tina Turner looks iconicos Credit: Michael Ochs Archives/Getty Images En esta década, y con su entonces esposo Ike Turner, la cantante, bailarina y actriz comenzó su carrera en el escenario con looks muy propios de la época como este vestido a la rodilla que eligió para actuar en Dallas en 1964. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Negro sensual Tina Turner looks iconicos Credit: The Washington Post via Getty Images Poco a poco, para sus actuaciones fue adoptando un vestuario más revelador, en especial que hiciera lucir sus fabulosas piernas, como este diseño negro de escote halter con una gran abertura que vistió en Washington D.C. en 1972. En 1978 se separó de su primer esposo Ike, quien la maltrataba y la dejó en la ruina, y comenzó su carrera en solitario. 2 de 12 Ver Todo Flecos y aberturas Tina Turner looks iconicos Credit: Gary Gershoff/Getty Images Desde entonces, los modelos con brillos y siempre sexy se convirtieron en protagonistas de su guardarropa, como este minivestido dorado de flecos de pedrería que creaba un efecto wow cuando ella bailaba con el que deslumbró en el hotel Ritz de Nueva York en 1981. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Prendas de mezclilla Tina Turner looks iconicos Credit: Pete Still/Redferns Las cazadoras y chalecos de mezclilla se convirtieron en piezas claves de su closet, siempre sobre modelitos bien cortos, como esta chamarra decorada con medallas que mostró en 1985 durante un concierto. También su cabello, cardado, exagerado, era una de sus señas de identidad. 4 de 12 Ver Todo Blanco angelical Tina Turner looks iconicos Credit: Raymond Boyd/Getty Images Pero la cantante de The Best, también llevaba pantalones, sobre todo de corte por debajo de la rodilla o pirata como el de la imagen. Turner llevó este traje de tres piezas blanco, uno de sus colores favoritos, en una gira de conciertos celebrada en 1986. 5 de 12 Ver Todo Rojo pasión Tina Turner looks iconicos Credit: Raymond Boyd/Getty Images El rojo era otro de los colores favoritos de la estrella del rock y lo usaba en bastantes ocasiones siempre en forma de minifaldas o vestidos con brillos. Este set de falda con vuelo y top del mismo color lo presumió en 1987. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Efecto rejilla Tina Turner looks iconicos Credit: Dave Hogan/Getty Images La querida artista, quien colaboró con todas las grandes estrellas del momento, se mantenía en un estupenda forma física como demostraba en cada actuación. Particularmente orgullosa de sus piernas, que se rumoreaba había asegurado por millones de dólares, no podíamos olvidar este vestido blanco troquelado que lució en muchos conciertos, como en Londres en 1990. 7 de 12 Ver Todo Plata líquida Tina Turner looks iconicos Credit: Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images Este modelo de falda asimétrica de tela plateada también se lo vimos en numerosos conciertos y se ha posicionado como uno de sus looks más icónicos. En la imagen, en una actuación en Nueva York en 1993. 8 de 12 Ver Todo Cuero bondage Tina Turner looks iconicos Credit: Eric Robert/Sygma/Sygma via Getty Images También en 1993, durante una actuación en Monte Carlo, cantó con otra de las piezas clave de su repertorio, un minivestido de cuero con lazada frontal, con ciertas reminiscencias a las prendas bondage. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Destellos máximos Tina Turner looks iconicos Credit: Tim Mosenfelder/Getty Images Amante de la moda de inspiración lencera, tan en tendencia hoy día, Turner nos hizo bailar enfundada en este diseño Versace de brillos plateados con encaje negro, en varios conciertos de 1997. 10 de 12 Ver Todo Guerrera plateada Tina Turner looks iconicos Credit: Kevin Winter/Getty Images El color plata fue otro de los tonos fetiche de la venerada artista durante toda su carrera. Conforme cumplió años, los minivestidos se transformaron en sets de corsé y pantalón corto a juego, siempre manteniendo su esnecia sexy. Durante los premios Grammy de 2008 cantó junto a Beyoncé su éxito Rolling on the river, ¡moviéndose mejor que Queen Bey! 11 de 12 Ver Todo Leggins con brillos Tina Turner looks iconicos Credit: Shirlaine Forrest/WireImage Be tender with me baby fue el título de su última gira, celebrada en el año 2009 y se mantuvo fiel a su estilo dándolo todo sobre el escenario hasta el final. En la imagen uno de los estilos que más llevó en sus últimos años en activo, mallas con brillos por debajo de la rodilla y top a juego. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

