Time gala 2023: Los mejores vestidos en la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Paloma Valentina, Salma Hayek y Audrey Plaza Credit: Photo by Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Images | Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME Salma Hayek, su hija Valentina Pinault y Aubrey Plaza fueron de las latinas invitadas que brillaron en la alfombra roja del evento que celebró a las personas más influyentes del año en la ciudad de Nueva York. Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images Este miércoles en la noche, se llevó a cabo la Time 100 gala en la que se estrellas como Kim Kardashian nos deslumbraron con sus atuendos. La empresaria lució súper elegante con este vestido del diseñador John Galliano. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Kaia Gerber y Austin Butler Kaia Gerber y Austin Butler Credit: Photo by Taylor Hill/FilmMagic Esta pareja subió la temperatura al derrochar sensualidad en la alfombra roja. La modelo llevó un vestido gris y detalles de falda plisada de Khaite. Butler lo mantuvo clásico con un traje negro cruzado de solapa ancha con una camisa blanca y una corbata delgada negra. 2 de 7 Ver Todo Augustin James Evangelista, Salma Hayek, Valentina Pinault Augustin James Evangelista, Salma Hayek, Valentina Pinault Credit: Photo by Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Images La veterana actriz mexicana sigue llegando a los eventos de la mano de su hija Valentina Paloma Pinault. Hayek llevó una pieza Gucci y su hija con un vestido negro de capucha y estilo vanguardista que complementó con unos guantes hasta el codo. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Ashley Graham y su esposo Justin Ervin Ashley Graham y su esposo Justin Ervin Credit: Photo by Taylor Hill/FilmMagic La modelo plus size se veía deslumbrante con este sofisticado vestido ceñido a la cintura con tiras en cascada en el área de los hombros. 4 de 7 Ver Todo Aubrey Plaza Aubrey Plaza Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME La actriz de origen puertorriqueño se unió a la fiebre del rojo con este vestido de Carolina Herrera. 5 de 7 Ver Todo Michael B. Jordan Michael B. Jordan Credit: Photo by Kevin Mazur/Getty Images for TIME El guapísimo actor, quien fue el hombre más sexy de la revista People en 2020, sigue robando suspiros y esta vez lo hizo con este traje Tom Ford en tono lila. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jennifer Coolidge Jennifer Coolidge Credit: Photo by Arturo Holmes/WireImage La reconocida actriz de la serie White Lotus lució increíble con este modelo en terciopelo Balmain con detalles de lentejuelas en los hombros, escote, mangas y la cola del vestido. ¡Wow! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

