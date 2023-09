¡Así quedó el TikToker Levi Jed Murphy después de 5 cirugías para transformar su cara! El influencer mostró las impactantes imágenes del antes y el después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Levi Jed Murphy por fin enseña su cara a los seguidores! Después de 6 semanas de hacerse 5 operaciones estéticas para transformar su rostro en uno soñado, el joven finalmente mostró el antes y el después del proceso, ahora que bajó la hinchazón y los moratones. El resultado es impresionante. Levi ha ido compartiendo el proceso poco a poco sin esconder en ningún momento los dolores, malestares e inconvenientes de un paso tan significativo para su rostro. Levi Jed Murphy Influencer Levi Jed Murphy muestra su rostro | Credit: IG/Levi Jed Murphy Encantado de la vida con el resultado, así lo presumió en sus redes. "Para la gente que no lo sepa, los procedimientos que me hice fueron: un estiramiento total de la cara, un levantamiento de cejas, extracción de grasa de los cachetes, una lipo en la barbilla y una revisión de la cicatriz", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no es la primera vez que pasa por quirófano, nunca antes había hecho algo tan extremo como lo que vivió el pasado 14 de julio, cuando empezó toda la aventura. Levi es toda una estrella en Tik Tok donde roza los 6 millones de seguidores. Desde esa plataforma ha contado todo con lujo de detalles por medio de videos e imágenes sensibles que sus fans han visto de principio a fin. El joven acaba de celebrar su cumpleaños con este nuevo look, para él, el mejor regalo en este nuevo año que estrena.

