Conoce a Tika, la perra más fashion de las redes Su clóset es la envidia de cualquier fashionista. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes sociales, en especial Tik Tok, se han convertido en plataforma para que muchos muestres sus talentos, ofrezcan sus servicios o simplemente muestren sus actividades diarias. Eso sí, también los amantes de los animales, en especial de los perros, han encontrado en las redes no solo un lugar para crear conciencia acerca del maltrato animal, sino también para mostrar las ocurrencias de sus mascotas, al igual que "su estilo". En las redes ya existen varios perros que se han vuelto superfamosos y que incluso cuentan con millones de seguidores, siendo uno de los más populares del momento Tika the Iggy, una perra de raza Galgo italiano que vive junto a sus dueños en Canadá y que gracias a su increíble estilo se ha convertido en la It girl de las redes. Aunque ya llevaba varios años con su perfil en Instagram, y un buen tiempo con su cuenta de Tik Tok, no fue hasta finales del año pasado que uno de sus videos en el que mostraba ropa superchic, como un abrigo de piel milticolor y un elegante suéter a rayas, se hizo viral. Desde ese momento la hermosa perrita se vuelto tan famosa que hasta ha sido reconocida por la revista Vogue y otras publicaciones. Y es que el estilo de la perra de 9 años es realmente fabuloso y puede competir con el de cualquier fashionista. De hecho, Tika hasta hace promociones de muchas marcas, y no solamente de productos para perros. "Es muy importante que ella no solo se vea bien, sino que también se sienta bien", dijo Thomas Shapiro, dueño de la popular mascota. "Es una mezcla de moda y sentido práctico, que es lo que todo el mundo debería de hacer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos de sus looks son hechos especialmente para ella por diseñadores y otros provienen de tiendas que vender prendas para perros. Por el momento, su clóset sigue creciendo y su popularidad también. La verdad es que nosotros también estamos fascinados con Tika.

