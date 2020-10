Tienes que ver la espectacular colección de maquillaje de HipDot Cosmetics en colaboración con Tapatío La colección incluye labiales, dos paletas de sombras y una esponja. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien en cada temporada vemos nuevos lanzamientos de productos fabulosos, tenemos que admitir que hay algunas colecciones que nos emocionan un poco más que otras y que de inmediato queremos agregar a nuestra colección. Y no solo por los colores de sus paletas de sombras, o por lo increíble de sus labiales -claro que eso ayuda-, sino por los empaques tan increíbles y diferentes que tienen. Ese es el caso de la nueva colección de HipDot x Tapatío, que la verdad ha dejado a más de uno boquiabierto y sin duda, se lleva el primer lugar en originalidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y sí, Tapatío es la popular marca de salsas picantes que todos conocemos, la cual se unió a dicha línea de belleza para lanzar esta colección tan especial justo durante el mes de la Herencia Hispana, una manera muy especial de seguir celebrando nuestras raíces. “Tapatí es una conocida marca con la que muchos de nosotros crecimos. Así es que nos sentimos honrados de colaborara en su primera colección de maquillaje”, dijo en un comunicado Jeff Sellinger, CEO de HipDot Cosmetics. “HipDot ha hecho un nombre por sus épicas e inesperadas colaboraciones. Así es que estamos emocionados de continuar esa tradición con nuestra marca de salsas favoritas”. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía La colección incluye dos paletas de sombras, seis lip glosses y una esponja. Pero lo más cool es que los empaques de los productos son supercool. Por ejemplo, los labiales más bien parecen una pequeña botella de salsa picante, la esponja está hecha en forma de una gota de salsa picante. Además, el empaque de las paletas también parece una caja de dulces o salsas. Los precios de los productos oscilan entre $10 y $26, y en este momento los puedes obtener en Hipdot.com. Al principio de noviembre también los podrás encontrar en Ulta.com.

Close Share options

Close View image Tienes que ver la espectacular colección de maquillaje de HipDot Cosmetics en colaboración con Tapatío

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.