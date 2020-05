Tienes que ver en las partes que la actriz Hilary Duff usa la crema para el contorno de ojos Quedarás asombrada con las habilidades de la actriz Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No importa si estamos en cuarentena, trabajando en una oficina o de viaje, cuidarse la piel siempre debe ser una prioridad para todas las chicas que desean tenerla siempre radiante, y sobretodo para las que quieren retrasar el envejecimiento. Por eso es importante tener una buena rutina de belleza que incluya una crema para el área de los ojos, un humectante con protector solar, un suero y un aceite facial, sin olvidar dos o tres buenas mascarillas y un exfoliante. Esto las famosas lo saben muy bien y no escatiman en gastos cuando se trata de cuidar la piel. De hecho, estando expuestas a tantos expertos, muchas de ellas tienen tips superbuenos e interesantes como el que recientemente compartió Hillary Duff. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La querida actriz publicó un video en su cuenta de Instagram en el que comparte con sus seguidores un tutorial de maquillaje. Pero antes de empezar a aplicarse su maquillaje, Duff se puso algunas de sus cremas favoritas, entre las que vimos el Beauty Serum de la marca Glycelene y también la crema para el área de lo ojos de Boosted Contouring Eye Balm, de Tata Harper. Aparte de lo habilidosa que es para aplicarse el maquillaje y su increíble conocimiento de productos, lo que nos llamó más la atención fue que la crema para los ojos, la usó en otras partes de la cara y la verdad nos pareció una excelente idea. Y es que como sabemos, el área de los ojos es la más delicada del rostro, por lo tanto, las cremas están formulados con ingredientes delicados, pero al mismo tiempo superpotentes para poder combatir las arrugas, que en el contorno de los ojos a veces son más pronunciadas. https://www.instagram.com/tv/CAK62golsgx/?utm_source=ig_embed La crema está formulada con ingredientes con vitaminas y minerales, al igual que otros componentes que ayudan a disminuir las arrugas, a restaurar la elasticidad y a desaparecer las bolsas y la actriz la usa, además del contorno de los ojos, en las líneas de la sonrisa y hasta en los labios como hidratante. No está nada mal tu idea Hilary.

